Стартовало тестирование многопользовательской игры Scapewatch: Idle MMO

Студия Puzzle Drop Studios запустила открытое тестирование своей новой ролевой игры Scapewatch: Idle MMO. Бесплатная проверка проекта началась 8 мая и продлится от 2 до 4 недель. Любой желающий может принять участие в тестировании. Для этого необходимо нажать кнопку запроса доступа на странице игры в магазине Steam. Разработчикам не требуются ключи или заполненные формы регистрации.

Проект представляет собой многопользовательскую игру, в которой прогресс развития персонажа продолжается даже после закрытия приложения. Герой самостоятельно добывает ресурсы, сражается с противниками и повышает уровни навыков в автономном режиме. Пользователям доступно 28 уникальных умений и 3 боевых направления. Игроки могут развивать ближний бой, стрельбу или магию.

Авторы уделили большое внимание социальному взаимодействию. Геймеры могут вступать в кланы, общаться в чате и соревноваться в таблицах лидеров. В игре присутствуют рейды, рассчитанные на группы до 5 человек. Подземелья предлагают 5 уровней сложности со случайными волнами врагов. Для любителей коллекционирования разработчики добавили 56 питомцев и 58 уникальных плащей, которые выдаются за различные достижения.

Полноценный выход Scapewatch: Idle MMO запланирован на 3 квартал 2026 года. Разработчики предупреждают, что во время текущего тестирования возможны технические ошибки, а весь накопленный прогресс может быть сброшен перед финальным релизом.