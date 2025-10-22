Моддер Scarface утверждает, что неожиданный ремастер для ПК появился в продаже без ведома владельца прав на фильм

Появление HD-ремастера Scarface: The World is Yours застало врасплох некоторых, особенно моддера, который утверждает, что это может быть нелегитимный релиз. Ранее сегодня в магазине Epic Games Store без предварительного уведомления появилось переиздание игры Scarface, которая изначально вышла на PS2, Xbox и ПК в 2006 году, а затем на Wii в 2007 году.

Затем игра появилась в Steam, а её издатель, EC Digital, опубликовал заявление о том, что её «непреднамеренно выпустили на другой платформе раньше запланированного срока», и поэтому «теперь мы ускоряем работу» над финализацией версии для Steam.

В объявлении также утверждается, что при выходе игры в Steam она будет включать «опциональное обновление HD-графики», которое «использует методы искусственного интеллекта для улучшения определённых визуальных элементов».

Когда пользователь Reddit PCMachinima купил версию в Epic Games Store, он обнаружил, что это, по сути, существующая версия игры для ПК с двумя предустановленными фанатскими патчами: SilentPatch и Fusion Fix.

Это открытие привело к заявлению Silent, разработчика мода SilentPatch, на X. Разработчик заявил, что с ним не связались и не сообщили о добавлении мода. Он также предположил, основываясь на своей предыдущей работе над игрой, что был бы удивлён, если бы владелец прав на фильм «Лицо со шрамом», NBCUniversal, знал о релизе.

Я ЗНАЮ, что владелец лицензии на «Лицо со шрамом» не был готов переиздать игру, поэтому это подозрительно.

Затем Silent опубликовал ещё один пост, в котором сообщил, что провёл более тщательное расследование, заявив, что «владелец прав на фильм, похоже, не знает об этом» и что «указанные в списке игры были размещены по ошибке».

Таким образом, на данном этапе вполне вероятно, что игра может быть неавторизованным релизом, и игрокам рекомендуется не покупать версию в Epic Games Store до прояснения ситуации.