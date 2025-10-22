Релиз переиздания Scarface: The World Is Yours пока отменяется - издатель принёс извинения

С игрой Scarface: The World Is Yours творится что-то действительно странное. Порт игры 2006 года появился в Steam и Epic Games Store буквально несколько часов назад. Её даже можно было купить за 26,99 евро в магазине создателей Fortnite.

Однако всего несколько часов спустя игра была окончательно удалена из онлайн-магазинов. Согласно отчёту, опубликованному в X, правообладатели фильма не были уведомлены о возвращении Scarface: The World Is Yours на ПК. Кроме того, в файлах игры был обнаружен мод Fusion Fix. Пользователи сети подозревают, что это может быть мошенничество с использованием наработок моддеров.

Наконец, EC Digital, издатель порта, объявил о временном скрытии страниц игры в Steam и Epic Games Store.

Недавно мы вступили в срочные переговоры с несколькими сторонами относительно статуса проекта. После тщательного анализа мы пришли к выводу, что временное скрытие страницы в магазине — наиболее разумный шаг, и уже начали координировать действия с Valve, чтобы это произошло в ближайшее время.

Предполагалось, что этот порт будет включать дополнительные графические улучшения (через бесплатный DLC), которые «используют методы искусственного интеллекта для улучшения определённых визуальных элементов». На данный момент неизвестно, вернётся ли Scarface: The World Is Yours на ПК.