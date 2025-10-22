Scarface: The World Is Yours возвращается на ПК с улучшенной графикой и новым контентом

Гонконгский издатель EC Digital Entertainment анонсировал переиздание культового экшен-приключения Scarface: The World Is Yours для ПК через Steam и Epic Games Store. Уже сейчас версия для Epic доступна за 29,99 долларов, хотя её ранний запуск был «непреднамеренным» из-за технической ошибки при настройке бэкэнда. В компании уточнили, что основной фокус остаётся на Steam, и работа над этой версией продолжается — временный контент на странице магазина будет обновлён к официальному релизу.

Оригинальная игра впервые вышла в 2006 году на PlayStation 2, Xbox и ПК, а годом позже добралась до Wii. Переиздание обещает сохранить дух классики и одновременно предложить новые визуальные возможности: дополнительный режим высокой четкости графики, доступный в виде бесплатного DLC, использует технологии искусственного интеллекта для улучшения отдельных визуальных элементов. Этот режим полностью опционален, и игроки смогут в любой момент переключаться между оригинальной и обновлённой графикой.

Scarface: The World Is Yours позволяет игрокам взять под контроль Тони Монтана после кровавого предательства со стороны Сосы, когда он потерял дом, деньги и империю. Игра предлагает полностью открытый Майами, возможность расширять свои владения на соседние острова, развивать преступное предприятие и вступать в кровавые конфликты с конкурентами. Ключевые особенности включают фирменные кинематографичные бои Тони, режим слепой ярости, который увеличивает урон и восстанавливает здоровье при убийствах, а также глубокий геймплей по управлению империей: захват территорий, ведение сделок и отмывание денег.

Переиздание обещает дать новым и старым игрокам возможность заново пережить историю Тони Монтаны в улучшенном визуальном формате, сохранив при этом весь напряжённый, криминальный дух оригинала. Это возвращение классики в современном виде должно заинтересовать как поклонников, так и тех, кто только знакомится с легендой Scarface.