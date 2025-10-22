ЧАТ ИГРЫ
Scarface: The World Is Yours 08.10.2006
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
8.8 487 оценок

Scarface: The World Is Yours возвращается на ПК с улучшенной графикой и новым контентом

butcher69 butcher69

Гонконгский издатель EC Digital Entertainment анонсировал переиздание культового экшен-приключения Scarface: The World Is Yours для ПК через Steam и Epic Games Store. Уже сейчас версия для Epic доступна за 29,99 долларов, хотя её ранний запуск был «непреднамеренным» из-за технической ошибки при настройке бэкэнда. В компании уточнили, что основной фокус остаётся на Steam, и работа над этой версией продолжается — временный контент на странице магазина будет обновлён к официальному релизу.

Оригинальная игра впервые вышла в 2006 году на PlayStation 2, Xbox и ПК, а годом позже добралась до Wii. Переиздание обещает сохранить дух классики и одновременно предложить новые визуальные возможности: дополнительный режим высокой четкости графики, доступный в виде бесплатного DLC, использует технологии искусственного интеллекта для улучшения отдельных визуальных элементов. Этот режим полностью опционален, и игроки смогут в любой момент переключаться между оригинальной и обновлённой графикой.

Scarface: The World Is Yours позволяет игрокам взять под контроль Тони Монтана после кровавого предательства со стороны Сосы, когда он потерял дом, деньги и империю. Игра предлагает полностью открытый Майами, возможность расширять свои владения на соседние острова, развивать преступное предприятие и вступать в кровавые конфликты с конкурентами. Ключевые особенности включают фирменные кинематографичные бои Тони, режим слепой ярости, который увеличивает урон и восстанавливает здоровье при убийствах, а также глубокий геймплей по управлению империей: захват территорий, ведение сделок и отмывание денег.

Переиздание обещает дать новым и старым игрокам возможность заново пережить историю Тони Монтаны в улучшенном визуальном формате, сохранив при этом весь напряжённый, криминальный дух оригинала. Это возвращение классики в современном виде должно заинтересовать как поклонников, так и тех, кто только знакомится с легендой Scarface.

Tommy451

дополнительный режим высокой четкости графики, доступный в виде бесплатного DLC, использует технологии искусственного интеллекта для улучшения отдельных визуальных элементов.

Phoenix87

"Say Hello to my little friend!"

Tommy451 Phoenix87

"Say Hello to my AI Upscale!"

Енот Херсонский

Дополнительный режим высокой четкости графики, доступный в виде бесплатного DLC, использует технологии искусственного интеллекта для улучшения отдельных визуальных элементов. Этот режим полностью опционален, и игроки смогут в любой момент переключаться между оригинальной и обновлённой графикой.

Клоунада какая то))

JackReacher

Ну это уже совсем бессовестный какой-то недоремастер. Сама игра даже в 2006 не хватала звезд с неба, хотя и игралась бодро, но сейчас совсем ни в какие ворота.

Haranis

Это игре ремейк нужен, а не ИИ-поделка...

TX ZX

денег никто не даст на такое ))

ant 36436 TX ZX

На ремейк надо лицензии по новой покупать.

Fatum Sibir

Bloodlines 2, Painkiller и Ninja Gaiden 4 придется тяжко, да…

Денис Сидоров 5

Она даже для 2006 года выглядит плохо ))))

ratte88

Не сказал бы. Взять к примеру 2007 год, один из лучших для игорей. Может в колде получше графика, но биошок, массэффект, хало и прочее на примерно таком же уровне графике.
Крузис не в счёт.

vertehwost

лол дак там фанаты делали тоже самое давно уже, и то не все был ии апскейл

vovangt4

В своё время была неплохая игра, жаль что нет нормального ремастера, или переделки. Я её прошё на PS2 в 2006 году.

spaMER_ID

Каким-то скамом попахивает. Даже банально трейлер старый и кривой.

Odesseet

Всратое качество видео конечно добавляет уверенности