ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Scarface: The World Is Yours 08.10.2006
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
8.8 483 оценки

В Epic Games Store заметили переиздание Scarface: The World Is Yours

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, пользователи обнаружили страницу ремастера Scarface: The World Is Yours в магазине Epic Games Store.

Сейчас игра недоступна для покупки - релиз игры ожидается "скоро". Примечательно, что издателем значится некая EC Digital, а не Vivendi Games, которая выступила издателем у оригинальной игры.

Описание игры:

После кровавого предательства Сосы Тони потерял все - свой особняк, деньги и империю. Но он еще не закончил. Отнюдь не.

Scarface: The World Is Yours возвращается в переиздании оригинального классического экшена от третьего лица с открытым миром. Борьба, сделка, запугивание, и проложите свой путь через полностью открытый и цельный Майами, а затем расширяйтесь до островов за его пределами.

Сначала ты получишь деньги, потом власть, потом отомстишь.

Ключевые особенности:

  • Жестокий экшен с фирменным чутьем Тони - Уничтожайте врагов в кровавых кинематографических боях, используя уникальный стиль Тони — сверкающее оружие и летящие оскорбления.
  • Режим слепой ярости - Если Тони зайти слишком далеко, он впадает в смертельную ярость, нанося дополнительный урон и восстанавливая здоровье с каждым убийством.
  • Геймплей строительства империи - Развивайте свой преступный бизнес, захватывая территории, управляя прикрытиями, отмывая деньги и заключая сделки.

Системные требования

Минимальные:

  • ОС - Windows 10 64-bit;
  • CPU - Intel Core i5-11400 / AMD Ryzen 5 3600;
  • Memory - 4GB;
  • GPU - Intel HD Graphics 500 (Gen9).

Рекомендованные:

  • ОС - Windows 10 64-bit;
  • CPU - Intel Core i7‑13700KF/AMD Ryzen 7 7800X3D;
  • Память - 8 GB;
  • GPU - NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB OR Radeon RX 580 8GB.
3
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
InboxM

А откуда такие требования к процессору?

-zotik-

Прикольный клон крестного отца, я не помню проходил или нет, но так забавная игруха

ant 36436

Причём здесь Крёстный отец? Ни фильм, ни игра на него не похожи.

-zotik- ant 36436

Фильм тот причем? Потому что сравнивать с гта было бы через чур. Посути скарфейс такая же шляпа как крестный отец 2 и я про игры, а то сверхразумы с сайта еще додумают себе проблем. Играем за босса завоевыем бизнес, всратый сюжет, опен оперлд вроде.

Так игра почилить под альтернативный финал.

1
ant 36436 -zotik-

По дате выхода это Крестный отец2 клон Scarface ) А эта всегда считалась клоном ГТА))

Про сюжет не помню, но физика и управление там плохие.

Патриарх МакОзборн

О, переиздание? Это приятная новость, наконец-то можно пройти без вылетов

AdriftDylan

Увидел белую тачку,Ваномас от полигонов в окно выйдет.Это точно ремастер?