В Epic Games Store заметили переиздание Scarface: The World Is Yours

Как стало известно, пользователи обнаружили страницу ремастера Scarface: The World Is Yours в магазине Epic Games Store.
Сейчас игра недоступна для покупки - релиз игры ожидается "скоро". Примечательно, что издателем значится некая EC Digital, а не Vivendi Games, которая выступила издателем у оригинальной игры.
Описание игры:
После кровавого предательства Сосы Тони потерял все - свой особняк, деньги и империю. Но он еще не закончил. Отнюдь не.
Scarface: The World Is Yours возвращается в переиздании оригинального классического экшена от третьего лица с открытым миром. Борьба, сделка, запугивание, и проложите свой путь через полностью открытый и цельный Майами, а затем расширяйтесь до островов за его пределами.
Сначала ты получишь деньги, потом власть, потом отомстишь.
Ключевые особенности:
- Жестокий экшен с фирменным чутьем Тони - Уничтожайте врагов в кровавых кинематографических боях, используя уникальный стиль Тони — сверкающее оружие и летящие оскорбления.
- Режим слепой ярости - Если Тони зайти слишком далеко, он впадает в смертельную ярость, нанося дополнительный урон и восстанавливая здоровье с каждым убийством.
- Геймплей строительства империи - Развивайте свой преступный бизнес, захватывая территории, управляя прикрытиями, отмывая деньги и заключая сделки.
Системные требования
Минимальные:
- ОС - Windows 10 64-bit;
- CPU - Intel Core i5-11400 / AMD Ryzen 5 3600;
- Memory - 4GB;
- GPU - Intel HD Graphics 500 (Gen9).
Рекомендованные:
- ОС - Windows 10 64-bit;
- CPU - Intel Core i7‑13700KF/AMD Ryzen 7 7800X3D;
- Память - 8 GB;
- GPU - NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB OR Radeon RX 580 8GB.
А откуда такие требования к процессору?
Прикольный клон крестного отца, я не помню проходил или нет, но так забавная игруха
Причём здесь Крёстный отец? Ни фильм, ни игра на него не похожи.
Фильм тот причем? Потому что сравнивать с гта было бы через чур. Посути скарфейс такая же шляпа как крестный отец 2 и я про игры, а то сверхразумы с сайта еще додумают себе проблем. Играем за босса завоевыем бизнес, всратый сюжет, опен оперлд вроде.
Так игра почилить под альтернативный финал.
По дате выхода это Крестный отец2 клон Scarface ) А эта всегда считалась клоном ГТА))
Про сюжет не помню, но физика и управление там плохие.
О, переиздание? Это приятная новость, наконец-то можно пройти без вылетов
Увидел белую тачку,Ваномас от полигонов в окно выйдет.Это точно ремастер?