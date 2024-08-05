Scarlet Deer Inn, вышитый платформер, вдохновленный славянским фольклором, получит демоверсию с 8 по 15 августа

Attu Games сообщила о выпуске демоверсии своей предстоящей игры Scarlet Deer Inn с 8 по 15 августа в Steam.

Вышитый повествовательный платформер с эмоциональной историей, интересным составом персонажей, темным подземельем, полным монстров, и миром, вдохновленным славянским фольклором. Единственное, что защищает вас от неминуемой смерти, — это ваш факел. И все изображения персонажей на самом деле вышиты.

Откройте для себя историю Элис, матери двоих детей. Она не совсем необычная, и о ней не написано никаких героических эпосов. Ее обстоятельства заставят ее исследовать места, полные интересных и необычных, а также темных и ужасающих ситуаций.