Состоялся официальный релиз приключенческой игры Scarlet Deer Inn в цифровом магазине Steam

Чешская студия Attu Games официально объявила о долгожданном выходе своего амбициозного проекта под названием Scarlet Deer Inn. Мрачная средневековая приключенческая игра, основанная на старинном славянском и европейском фольклоре, уже стала доступна пользователям ПК. Главной уникальной технической особенностью этого инди-проекта является то, что абсолютно все анимации персонажей в игре были предварительно вручную вышиты нитками на настоящей ткани, а затем оцифрованы.

Сюжетная линия переносит игроков в таинственный фэнтезийный мир, где главной героине по имени Элишка предстоит пережить череду суровых жизненных испытаний. После трагических событий персонаж оказывается втянута в опасное путешествие по мрачным подземным локациям, населённым жуткими монстрами и древними духами. Игровой процесс полностью сосредоточен на исследовании запутанных уровней, решении комплексных пространственных головоломок и постоянном поиске источников света, необходимых для выживания в кромешной тьме.

Атмосферное повествование дополняется уникальным музыкальным сопровождением, которое было полностью записано с использованием традиционных народных инструментов и этнических напевов. Авторы уделили огромное внимание проработке диалогов со второстепенными персонажами, каждый из которых имеет собственную уникальную историю и мотивацию. Команда разработчиков, состоящая всего из двух человек, потратила на кропотливое создание этого швейного рисованного шедевра несколько лет упорного ежедневного труда.

В настоящий момент приключенческая игра представлена исключительно на персональных компьютерах, однако создатели уже ведут активную техническую подготовку к портированию. Официальные версии для современных игровых консолей будут выпущены студией Attu Games сразу же, как только завершится оптимизация кода. В течение первой недели с момента релиза в цифровом магазине Steam базовое издание игры можно приобрести со специальной праздничной 10% скидкой.