Средневековье из настоящих ниток: уникальное приключение Scarlet Deer Inn получило дату релиза и новый трейлер

Чешская студия Attu Games официально объявила дату выхода своей необычной двухмерной приключенческой игры Scarlet Deer Inn. Разработчики представили свежий трейлер Release Date Trailer, согласно которому проект поступит в продажу в цифровом магазине Steam уже 21 июля 2026 года. Помимо персональных компьютеров, игра находится в активной разработке для консолей и выйдет на них чуть позже. Студия Attu Games — это очень маленькая инди-команда, состоящая всего из двух человек (мужа и жены). Разработчики сказали, что процесс портирования игры на каждую новую платформу отнимает огромное количество времени и ресурсов.

Главной и самой обсуждаемой особенностью Scarlet Deer Inn является визуальный стиль. Это первая в мире игра, где абсолютно каждый кадр анимации персонажей был физически вышит на швейной машинке.

Сюжетная линия игры вдохновлена мрачным славянским фольклором и средневековыми легендами. Игрокам предстоит взять на себя роль Элизы, обычной матери двоих детей, которая волею судеб оказывается втянута в опасное путешествие. Героине придется исследовать темные подземелья, населенные опасными монстрами, где единственным средством спасения от гибели и источником света станет обычный факел. Разработчики обещают глубокую эмоциональную историю, запоминающихся персонажей и атмосферный саундтрек, записанный исключительно с использованием традиционных народных инструментов.

На данный момент все желающие могут лично оценить уникальную вышитую анимацию, скачав бесплатную демоверсию проекта на его официальной странице в Steam. Текстовый перевод и озвучка на русском языке на момент релиза в игре не заявлены.