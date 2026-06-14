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Scarlet Deer Inn 2026 г.
Адвенчура, Платформер
4.8 10 оценок

Средневековье из настоящих ниток: уникальное приключение Scarlet Deer Inn получило дату релиза и новый трейлер

Апчхий Апчхий

Чешская студия Attu Games официально объявила дату выхода своей необычной двухмерной приключенческой игры Scarlet Deer Inn. Разработчики представили свежий трейлер Release Date Trailer, согласно которому проект поступит в продажу в цифровом магазине Steam уже 21 июля 2026 года. Помимо персональных компьютеров, игра находится в активной разработке для консолей и выйдет на них чуть позже. Студия Attu Games — это очень маленькая инди-команда, состоящая всего из двух человек (мужа и жены). Разработчики сказали, что процесс портирования игры на каждую новую платформу отнимает огромное количество времени и ресурсов.

Главной и самой обсуждаемой особенностью Scarlet Deer Inn является визуальный стиль. Это первая в мире игра, где абсолютно каждый кадр анимации персонажей был физически вышит на швейной машинке.

Сюжетная линия игры вдохновлена мрачным славянским фольклором и средневековыми легендами. Игрокам предстоит взять на себя роль Элизы, обычной матери двоих детей, которая волею судеб оказывается втянута в опасное путешествие. Героине придется исследовать темные подземелья, населенные опасными монстрами, где единственным средством спасения от гибели и источником света станет обычный факел. Разработчики обещают глубокую эмоциональную историю, запоминающихся персонажей и атмосферный саундтрек, записанный исключительно с использованием традиционных народных инструментов.

На данный момент все желающие могут лично оценить уникальную вышитую анимацию, скачав бесплатную демоверсию проекта на его официальной странице в Steam. Текстовый перевод и озвучка на русском языке на момент релиза в игре не заявлены.

Трейлеры
7
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
palacher42

Не сказали бы про реальную вышивку, я бы по трейлеру подумал, что это просто такой наложенный фильтр. Где-то они не доглядели. У Нинки игры на основе материалов правдоподобнее выглядят.

1
Andrey Nikiforov

На удивление чё-то годное. Первая игра, которая будет у меня в желаемом

1
Alex40001

ну че хочу сказать там машинка не простая ... все модельки в большей части Gibli/Nippon нейронка

Andrey Nikiforov
...абсолютно каждый кадр анимации персонажей был физически вышит на швейной машинке.

Из вышитого только таблички текста?

Персонажи и овечки - фильтр.
Стены вообще нарисованы