В этом платформере каждый персонаж был вышит физически, а затем перенесен в игровой мир ©

"Привет, я делаю игру, где все персонажи вышиты", - заявила разработчик Ева Навратилова о своем предстоящем платформере Scarlet Deer Inn. В сопроводительном видеоролике показана молодая девушка, бегущая по яркой, красиво раскрашенной деревне, в то время как рядом с ней пролетают такие же вышитые гуси. Затем крупным планом показывается вышивальная машина, создающая цикл бега девушки.

Как все это работает? Ответ довольно прост и имеет глубокие корни в истории двухмерной графики. Как показано на видео, Attu Games создает листы спрайтов с вышивкой, затем сканирует их, подправляет и использует в игре. Этот процесс, кажется, не сильно отличается от того, как id Software или Rare переводили физические или цифровые 3D-модели в спрайты для Doom и Donkey Kong Country.

Однако физическая среда Scarlet Deer Inn довольно беспрецедентна. Как написала Навратилова: "Никто никогда не делал этого раньше, так что это захватывающе". Эта презентация также хорошо сочетается с сеттингом Scarlet Deer Inn, который Attu описывает как "вдохновленный славянским фольклором". Кстати, весь задний фон нарисован вручную.