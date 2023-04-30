Scarlet Deer Inn 2024 г.
0 0 оценок

В этом платформере каждый персонаж был вышит физически, а затем перенесен в игровой мир

©
R_Mor
Новости

"Привет, я делаю игру, где все персонажи вышиты", - заявила разработчик Ева Навратилова о своем предстоящем платформере Scarlet Deer Inn. В сопроводительном видеоролике показана молодая девушка, бегущая по яркой, красиво раскрашенной деревне, в то время как рядом с ней пролетают такие же вышитые гуси. Затем крупным планом показывается вышивальная машина, создающая цикл бега девушки.

Как все это работает? Ответ довольно прост и имеет глубокие корни в истории двухмерной графики. Как показано на видео, Attu Games создает листы спрайтов с вышивкой, затем сканирует их, подправляет и использует в игре. Этот процесс, кажется, не сильно отличается от того, как id Software или Rare переводили физические или цифровые 3D-модели в спрайты для Doom и Donkey Kong Country.

Однако физическая среда Scarlet Deer Inn довольно беспрецедентна. Как написала Навратилова: "Никто никогда не делал этого раньше, так что это захватывающе". Эта презентация также хорошо сочетается с сеттингом Scarlet Deer Inn, который Attu описывает как "вдохновленный славянским фольклором". Кстати, весь задний фон нарисован вручную.

+ ещё 3 картинки
ПК Анонсы Трейлеры Скриншоты
68
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
Stylusss

игра интересно выглядит, но с вышивкой какая-то чушь. Зачем столько времени было тратить, что бы в игре этого не было видно?

24
Serpentrage

Если посмотреть последний скрин - то времени они потратили не много, там какой-то программируемый станок вот и все. А детализация у обьектов минимальная, тупо контуры.

4
RaMzZzEsll Serpentrage

1 фиг надо нарисовать или дать ифу, что вышить. Заморозились зря, могли просто нарисовать с нужной текстурой, если игра хорошая, то не повлияет.

0
vertehwost

да они наверно для коллекционки это делают ,все остальное чушь и напускное

1
Кей Овальд

Прикольно по крайней мере. Идея необычная, выглядит хорошо.

9
ПетроНепетро

+

0
Jarvis666

Не понятен прикол с вышивкой. Зачем нужно было так делать, если мы увидим обычные модели?

8
Mimpro

Рекламный ход. Мол видали по каким по каким технологиям делаем игру? Не банальные цифровые рисунки

0
vertehwost Mimpro

дак чтобы вышить их им нужны были банальные цифровые рисунки

0
Бенедикт Вольфрамович

Выделываются/выделяются как могут

7
Talkyfuzzball

Выглядит необычно

6
vertehwost

выглядит как нарисованное на планшете

1
Mimpro

Это, конечно, всё прикольно, но хотелось бы видеть в этом смысл. Чтобы этот приём был не просто для галочки. Типа раз это вышивка, то можно было бы задействовать это в геймплее как в Unravel. Ну или хотя бы физика пыталась походить на неё, мол они эти вязанные персонажи боятся намокнуть. В общем хочу развития идеи.

6
r0b0tf00t

Вот именно, мозгов этих создателей хватает на первичную идею без смыслового закрепления.

3
Raees786

да и окружение могли бы тоже вышитое сделать

1
TriManul

Мда.. Даже трассировки нет.

3
ПетроНепетро
0
Сеня Горбунков

А нарисовать разве не проще было?Тут все равно не видно того что это кто-то вышивал.Тут нарисованым все выглядит.Как рисованные квесты из конца 80х...и начала 90х.

3
yariko ookami

Чтоб было видно нитки, наверное нужно в разрешении 8К играть!

0
Дядя Бен

Моё уважение таким разработчикам.

2
Everect

Она и без вышивки очень приятно выглядит.

1
PuserG

А стоила ли овчина выделки? Если в игре персы всё равно выглядят, как cg-шные, просто с грязной текстурой поверх) (а игра выглядит красиво)

1
Randpass

Смотря на скрины я понимаю сколько же работы впустую сделали разработчики. То что персонажи вышиты почти и не заметно, а сам получившийся эффект можно было не хуже воспроизвести шейдерами или ещё на этапе создания спрайтов

1
X_ray_83

Вот именно если ты умеешь это делать ))) Оцифровка быстрее чем "рисовка" если что !

0
Splatterhouse

Делали в своё время анимации и графику из пластилина, нарезанных эскизов, но вышивки конечно не было. Да необычно, но в целом бессмысленный пердолинг. Хотя, девушке, как дизайнеру, в самый раз.

0
23hudo

Странное решение - убить столько сил на вышивку, а потом сделать так, чтобы в игре этого вообще не было видно )) Если бы не сказали - даже и в голову бы не пришло, что это вышивка.

0
yariko ookami

Получается изначально все текстуры уже были нарисованы обычным способом, потом ЧПУ-станок их вышил, потом их отсканировали, получив таким образом конечное изображение. Офигеть технология!

0
r0b0tf00t

Змея на скрине выглядит круто, остальное мультики.

-2
DAMbeR Vaserman

дебилы

-3