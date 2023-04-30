В этом платформере каждый персонаж был вышит физически, а затем перенесен в игровой мир

"Привет, я делаю игру, где все персонажи вышиты", - заявила разработчик Ева Навратилова о своем предстоящем платформере Scarlet Deer Inn. В сопроводительном видеоролике показана молодая девушка, бегущая по яркой, красиво раскрашенной деревне, в то время как рядом с ней пролетают такие же вышитые гуси. Затем крупным планом показывается вышивальная машина, создающая цикл бега девушки.
Как все это работает? Ответ довольно прост и имеет глубокие корни в истории двухмерной графики. Как показано на видео, Attu Games создает листы спрайтов с вышивкой, затем сканирует их, подправляет и использует в игре. Этот процесс, кажется, не сильно отличается от того, как id Software или Rare переводили физические или цифровые 3D-модели в спрайты для Doom и Donkey Kong Country.
Однако физическая среда Scarlet Deer Inn довольно беспрецедентна. Как написала Навратилова: "Никто никогда не делал этого раньше, так что это захватывающе". Эта презентация также хорошо сочетается с сеттингом Scarlet Deer Inn, который Attu описывает как "вдохновленный славянским фольклором". Кстати, весь задний фон нарисован вручную.
игра интересно выглядит, но с вышивкой какая-то чушь. Зачем столько времени было тратить, что бы в игре этого не было видно?
Если посмотреть последний скрин - то времени они потратили не много, там какой-то программируемый станок вот и все. А детализация у обьектов минимальная, тупо контуры.
1 фиг надо нарисовать или дать ифу, что вышить. Заморозились зря, могли просто нарисовать с нужной текстурой, если игра хорошая, то не повлияет.
да они наверно для коллекционки это делают ,все остальное чушь и напускное
Прикольно по крайней мере. Идея необычная, выглядит хорошо.
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Не понятен прикол с вышивкой. Зачем нужно было так делать, если мы увидим обычные модели?
Рекламный ход. Мол видали по каким по каким технологиям делаем игру? Не банальные цифровые рисунки
дак чтобы вышить их им нужны были банальные цифровые рисунки
Выделываются/выделяются как могут
Выглядит необычно
выглядит как нарисованное на планшете
Это, конечно, всё прикольно, но хотелось бы видеть в этом смысл. Чтобы этот приём был не просто для галочки. Типа раз это вышивка, то можно было бы задействовать это в геймплее как в Unravel. Ну или хотя бы физика пыталась походить на неё, мол они эти вязанные персонажи боятся намокнуть. В общем хочу развития идеи.
Вот именно, мозгов этих создателей хватает на первичную идею без смыслового закрепления.
да и окружение могли бы тоже вышитое сделать
Мда.. Даже трассировки нет.
А нарисовать разве не проще было?Тут все равно не видно того что это кто-то вышивал.Тут нарисованым все выглядит.Как рисованные квесты из конца 80х...и начала 90х.
Чтоб было видно нитки, наверное нужно в разрешении 8К играть!
Моё уважение таким разработчикам.
Она и без вышивки очень приятно выглядит.
А стоила ли овчина выделки? Если в игре персы всё равно выглядят, как cg-шные, просто с грязной текстурой поверх) (а игра выглядит красиво)
Смотря на скрины я понимаю сколько же работы впустую сделали разработчики. То что персонажи вышиты почти и не заметно, а сам получившийся эффект можно было не хуже воспроизвести шейдерами или ещё на этапе создания спрайтов
Вот именно если ты умеешь это делать ))) Оцифровка быстрее чем "рисовка" если что !
Делали в своё время анимации и графику из пластилина, нарезанных эскизов, но вышивки конечно не было. Да необычно, но в целом бессмысленный пердолинг. Хотя, девушке, как дизайнеру, в самый раз.
Странное решение - убить столько сил на вышивку, а потом сделать так, чтобы в игре этого вообще не было видно )) Если бы не сказали - даже и в голову бы не пришло, что это вышивка.
Получается изначально все текстуры уже были нарисованы обычным способом, потом ЧПУ-станок их вышил, потом их отсканировали, получив таким образом конечное изображение. Офигеть технология!
Змея на скрине выглядит круто, остальное мультики.
дебилы