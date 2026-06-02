Scarlet Nexus преодолела рубеж в 2 млн проданных копий - у Bandai Namco появился тихий культовый хит

Bandai Namco сообщила, что суммарные поставки и цифровые продажи Scarlet Nexus превысили 2 миллиона копий по всему миру. Для игры, которая никогда не была массовым блокбастером уровня Final Fantasy или Persona, это весьма показательный результат — особенно с учётом того, что ещё в августе 2022 года продажи находились на отметке в 1 миллион экземпляров.

Фактически за последние годы Scarlet Nexus продолжила стабильно находить новую аудиторию уже после основного релизного окна. И это, пожалуй, лучший показатель того, что проекту удалось закрепиться не как «разовой аниме-экшен RPG», а как игре с собственной преданной фан-базой.

В честь достижения Bandai Namco опубликовала памятную иллюстрацию от арт-директора Коты Отиаи и поблагодарила игроков за поддержку. Сама Scarlet Nexus вышла летом 2021 года на PlayStation, Xbox и PC, предложив необычное сочетание динамичного экшена, психокинетических способностей и яркой sci-fi эстетики в духе аниме 2000-х.

Интересно и то, что успех игры до сих пор подогревает разговоры о возможном продолжении. Официальных анонсов пока нет, но такие цифры обычно не проходят для издателей незамеченными. Особенно сейчас, когда японские RPG и экшены с выраженным авторским стилем снова переживают очень сильный период популярности.