В Steam вышел роуглайк про прыжки на скакалке Scarlet Skips - и сразу попал под шквал критики за сексуализацию

3 сентября 2026 года в Steam состоялся релиз инди-игры Scarlet Skips от разработчика Yerk Games. Это однокнопочный роуглайк, в котором нужно прыгать на скакалке, выбирая улучшения между забегами. Цена - 240 рублей. На момент релиза игра собрала в основном положительные отзывы (около 74%), но уже в первые дни стала предметом горячих споров. Пост с критикой игры набрал более 56 тысяч лайков.

Главной причиной скандала стала персонаж Скарлет - девушка с ярко выраженной фигурой, откровенной одеждой и заметной физикой покачивания груди. Игроки называют игру "gooner bait" - приманкой для тех, кто ищет легкий фансервис.

Эту игру сделал мужчина, не так ли?

По всей видимости, создателю наплевать на то, что люди играют в его игру, он просто хочет видеть арты, где его персонажа трахают.

Если бы там не было тетки с огромной прыгающей грудью, никто бы даже не взглянул.

Да, чувак, добавь крупный план ее покачивающихся грудей, это очень важно для игры в скакалку.

Это буквально просто приманка для похоти, если бы здесь использовался любой другой персонаж, всем было бы наплевать.

Единственная причина, по которой эта игра кому-то нравится нравится, - это сиськи и задница.

Почему люди проклинают создателя? У людей что, аллергия на грудь появилась?

Тем, кто возмущается этой игрой, успокойтесь. Привлекательные персонажи - это нормально, и в этой игре нет порнографического контента.

Под всей этой шумихой скрывается действительно простая механика: игрок управляет одной кнопкой (нажатие, удержание, отпускание), чтобы вовремя перепрыгивать через скакалку. После каждого забега предлагается выбор из трех случайных улучшений - их можно комбинировать, создавая различные билды.

Scarlet Skips - яркий пример того, как провокационный дизайн и простота могут породить вирусный хайп, но также и волну критики. Судя по всему, споры о "чрезмерной сексуализации в 2026 году" никуда не делись.