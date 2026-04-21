Yerk Games анонсировали необычный роуглайк Scarlet Skips, где нужно прыгать на скакалке и любоваться физикой героини

Независимая студия Yerk Games представила свой новый проект - необычный роуглайк Scarlet Skips. Это игра, где геймплей строится вокруг прыжков на скакалке, а главная цель - помочь героине справиться с жизненными трудностями, буквально "прикоснувшись к траве".

В центре сюжета - Скарлет, которая находится в глубоком подавленном состоянии. Разработчики предлагают вытаскивать ее из этой ямы шаг за шагом, прыжок за прыжком. Scarlet Skips управляется всего одной кнопкой: нажатие, удержание и отпускание. Тайминг здесь критичен. Система обещает быть легкой для новичков, но, по заверению авторов, "почти невозможной, чтобы оторваться".

После каждого забега вы получаете выбор из трех случайных улучшений в полностью оригинальной системе развития. Всего заявлено более десятка апгрейдов: увеличение высоты прыжка, добавление второй скакалки, огненная скакалка и т.д. Улучшения можно складывать и комбинировать, создавая виртуально бесконечное число конфигураций.

Особое внимание разработчики уделили анимации. Scarlet Skips создана на Unreal Engine с использованием продвинутых инструментов анимации. Движения Скарлет - это комбинация из десятков живых анимаций и процедурной механики, управляемой логикой. Это позволяет персонажу динамически реагировать на условия геймплея, оставаясь максимально выразительной и очаровательной. Релиз запланирован на 2026 год.