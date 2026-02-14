Подробности о квестах, прокачке и профессиях в MMORPG Scars of Honor

Генеральный директор студии, разрабатывающей MMORPG Scars of Honor, Венелин принял участие в подкасте на канале Vlhadus Gaming, где раскрыл детали ключевых механик игры, находящейся в разработке уже более пяти лет. В ходе беседы обсуждались философия дизайна, уникальный подход к квестам, система профессий и темп прокачки персонажа. Разработчики позиционируют свой проект как возвращение к истокам жанра, вдохновляясь классическими представителями вроде World of Warcraft времен Vanilla и Old School RuneScape, но с добавлением современных механик.

Особое внимание в разговоре было уделено системе квестов. Команда стремится уйти от рутинных заданий по убийству определенного количества монстров. Для этого внедряется механика скрытых путей. Игрок может выполнить задание очевидным способом или найти альтернативное решение, которое не указывается в журнале задач. В качестве примера Венелин привел квест с волком, терроризирующим деревню. Игрок может убить зверя, выполнив стандартную задачу, или же обнаружить в пещере волчат и покормить их, что приведет к мирному решению и скрытой награде. Разработчики не планируют маркировать такие квесты, чтобы сохранить элемент исследования и интриги.

Процесс прокачки в Scars of Honor будет намеренно замедленным. Максимальный уровень на релизе составит 50, и достижение этой планки не должно восприниматься как простое обучение перед основным контентом. Авторы делают ставку на то, что само путешествие по миру и развитие героя должны приносить удовольствие, а не быть полосой препятствий на пути к эндгейму. В предстоящих демоверсиях игрокам, вероятно, дадут возможность стартовать сразу с 16 уровня, чтобы оценить контент средних локаций, однако в финальной версии путь начнется с первого уровня.

Система профессий в игре черпает вдохновение из Old School RuneScape и включает в себя мини-игры для сбора ресурсов и крафта. Это решение призвано не только разнообразить геймплей, но и усложнить жизнь ботам. Ресурсы будут делиться на одиночные ноды и ноды с боссами. Последние потребуют кооперации нескольких игроков для успешной добычи редких материалов. Качество создаваемого предмета будет напрямую зависеть от успеха игрока в мини-игре во время крафта. Кроме того, на созданной экипировке будет отображаться имя мастера, что позволит ремесленникам создавать себе репутацию на сервере.

Также была затронута тема подземелий. Они будут инстансированными, но с высокой степенью реиграбельности. По словам разработчика, первое подземелье в игре имеет около 65 тысяч вариаций генерации, что должно обеспечить разнообразие при повторных прохождениях. Классовая система включает 10 архетипов с глубокими деревьями талантов, вдохновленными Path of Exile, а также уникальную систему шрамов, добавляющую еще один слой кастомизации. На данный момент студия продолжает активную работу над балансом классов и полировкой механик, опираясь на отзывы участников тестирования.