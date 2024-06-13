Ролевая игра Scars of Mars взяла курс на Switch

Ролевая игра, которая заставит вас принимать сложные решения в считанные секунды. Бои и исследования проходят очень динамично, постоянно приходится импровизировать и действовать на опережение. Это создаёт неповторимую атмосферу напряжения и азарта.

В сражениях вы командуете отрядом из 4 гуманоидов, расположенных на поле 3х3. За каждым ходом следует принимать важные решения в реальном времени — кого атаковать, кого лечить, кого переместить. Время неумолимо бежит вперёд, поэтому нужно постоянно оценивать ситуацию и выбирать оптимальную тактику. Точный расчёт и быстрые рефлексы — залог победы.

Вы можете настраивать каждого бойца, комбинируя разные классы, доспехи и оружие. Это позволяет создавать персонажей с уникальными боевыми качествами. Например, снайпер наносит мощные дальние атаки, но медленно передвигается. Берсерк эффективен в ближнем бою, но уязвим. Целитель обеспечивает поддержку союзникам. Выбор за вами — создавайте сбалансированный отряд и ведите его к победе.