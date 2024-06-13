Ролевая игра Scars of Mars взяла курс на Switch

Ролевая игра Scars of Mars выйдет для Switch (Nintendo eShop) вместе с ранее анонсированной версией для ПК (Steam) 20 июня, сообщил разработчик ACQUIRE. Также будет доступна демо-версия. Полная версия игры обойдется в 20 долларов.
В Scars of Mars вы берете на себя роль командира гуманоидного отряда, отправляющегося на сверхсекретное задание по спасению выживших из исследовательского центра на Марсе, с которым внезапно пропала связь.
Маршруты к целям процедурно генерируются при каждом новом прохождении. Чтобы добиться успеха, вы должны принимать точные решения, исходя из состояния вашей группы и оставшегося запаса ресурсов.