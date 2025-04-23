Доставка по городу, кишащему монстрами, в дебютном трейлере кооперативного хоррора Scary Cargo

Scary Cargo — это напряжённый кооперативный хоррор, в котором игрокам предстоит выступить в роли курьеров, доставляющих груз через заброшенный город, наполненный чудовищами. Безоружные и уязвимые, они должны полагаться на скорость и скрытность, чтобы выжить.

Игра предлагает кооператив на четырёх человек, однако никому нельзя доверять — погибшие игроки превращаются в монстров, способных мимикрировать под напарников. Главный режим требует не только добраться до точки доставки, но и благополучно вернуться на базу.

Монстры — отдельная гордость проекта. Они могут разрушать стены, улавливать звуки и даже атаковать с воздуха. Некоторые из них реагируют на взгляд, другие сжигают всё вокруг огнём. Каждая миссия будет уникальна за счёт разнообразия существ и карт.

В Scary Cargo важно не только добраться до цели, но и не стать жертвой своих же товарищей.