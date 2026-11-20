Студия MANERAI выпустила Scary Hot Dogs — хоррор-симулятор для виртуальной реальности, в котором игроку предстоит работать в небольшом киоске с хот-догами. Издателем выступила NEW FOLDER GAMES. Вместо спокойной смены посетителей ждут пугающие встречи, неожиданные события и внезапные скримеры.

Игровой процесс строится вокруг повседневных обязанностей: нужно принимать заказы, готовить хот-доги, обслуживать клиентов, выполнять задания и зарабатывать деньги. Однако некоторые посетители ведут себя крайне странно, следят за игроком и даже могут преследовать его. Поэтому за обычной работой приходится постоянно следить за происходящим вокруг.

Scary Hot Dogs рассчитана на одиночное прохождение и требует VR-гарнитуру. Игра уже вышла на Meta Quest 2, Meta Quest 3, Meta Quest 3S и Meta Quest Pro. Версия для PlayStation VR2 также заявлена, но дата её выхода пока не объявлена.