Хардкорный постапокалиптический шутер Scavland собрал 175 тысяч вишлистов перед релизом

Необычный постапокалиптический шутер Scavland стремительно набирает популярность ещё до выхода в ранний доступ. Игра, над которой разработчики работают уже шесть лет, собрала 175 тысяч добавлений в список желаемого Steam всего за несколько дней до релиза.

Scavland выйдет в ранний доступ 4 сентября исключительно на PC. Проект представляет собой пиксельный шутер с видом сверху, вдохновлённый такими играми, как Tibia, STALKER, Metro и Escape from Tarkov.

При этом Scavland старается не просто повторять знакомую формулу постапокалиптических игр. Здесь разработчики сделали ставку на хардкорный игровой процесс, процедурно генерируемые подземелья и широкие возможности кастомизации оружия.

Отдельно выделяется визуальный стиль. Пиксельная графика и интерфейс явно отсылают к классическим RPG вроде Tibia и Ultima Online, благодаря чему игра выглядит скорее как ностальгический проект из прошлого, чем очередной современный постапокалиптический шутер.

Scavland также не потребует мощного компьютера. Для запуска достаточно четырёхъядерного процессора с частотой 2,77 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и видеокарты с 2 ГБ памяти. Игра занимает всего около 1 ГБ дискового пространства и уже подготовлена для Steam Deck и других портативных устройств.