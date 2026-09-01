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Scavland 04.09.2026
Экшен, Ролевая, Выживание, Инди, Вид сверху, Постапокалипсис
6.3 4 оценки

Хардкорный постапокалиптический шутер Scavland собрал 175 тысяч вишлистов перед релизом

IKarasik IKarasik

Необычный постапокалиптический шутер Scavland стремительно набирает популярность ещё до выхода в ранний доступ. Игра, над которой разработчики работают уже шесть лет, собрала 175 тысяч добавлений в список желаемого Steam всего за несколько дней до релиза.

Scavland выйдет в ранний доступ 4 сентября исключительно на PC. Проект представляет собой пиксельный шутер с видом сверху, вдохновлённый такими играми, как Tibia, STALKER, Metro и Escape from Tarkov.

Scavland выйдет в ранний доступ 4 сентября - постапокалиптическую RPG уже называют "16-битной смесью Stalker и Tarkov"

При этом Scavland старается не просто повторять знакомую формулу постапокалиптических игр. Здесь разработчики сделали ставку на хардкорный игровой процесс, процедурно генерируемые подземелья и широкие возможности кастомизации оружия.

Отдельно выделяется визуальный стиль. Пиксельная графика и интерфейс явно отсылают к классическим RPG вроде Tibia и Ultima Online, благодаря чему игра выглядит скорее как ностальгический проект из прошлого, чем очередной современный постапокалиптический шутер.

Scavland также не потребует мощного компьютера. Для запуска достаточно четырёхъядерного процессора с частотой 2,77 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и видеокарты с 2 ГБ памяти. Игра занимает всего около 1 ГБ дискового пространства и уже подготовлена для Steam Deck и других портативных устройств.

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Комментарии:  3
Ваш комментарий
Pojilaya kikimora

> пиксельный шутер с видом сверху

> работали шесть лет

Нормально челы пицц сожрали

4
Kitocun

zombie shooter 3?

1