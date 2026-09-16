NoShadow выпустила крупное обновление Scavland - хранилище за 50 000, ремонт без ограничений и правки баланса

Scavland — пиксельный шутер на выживание, вдохновлённый STALKER, Tibia и Metro, — продолжает активно развиваться. Всего через две недели после старта в раннем доступе Steam команда NoShadow выпустила обновление 0.7.0, которое заметно улучшает качество жизни и баланс.

Теперь игроки могут увеличить вместимость своего склада, что особенно важно для тех, кто предпочитает собирать добычу на низком уровне сложности. Дополнительная вкладка обойдётся в 50 000 внутриигровых рублей. Хранилища и верстаки появились во всех лагерях, но улучшать их можно только в центральной деревне.

Ранее использование ремонтных комплектов зависело от степени износа оружия: если предмет был слишком целым или, наоборот, сильно повреждённым, ремонт не срабатывал. Теперь ремонтные комплекты для оружия и брони можно использовать независимо от состояния снаряжения. Кроме того, почти всё оружие стало более износостойким — оно заклинивает позже и реже.

Разработчики также провели балансировку всего арсенала, уделив внимание точности, дальности, прочности и урону. По их словам, «каждое оружие стало приятнее в использовании».

Доработана система автосохранения — теперь она лучше защищает одновременные сохранения разных прохождений, что упрощает эксперименты с уровнями сложности.

Скорректированы частота появления существ, поведение ИИ, распределение добычи, получаемый урон, пороги выносливости, ассортимент и цены торговцев, а также экономика в целом.

NoShadow поблагодарила сообщество за обратную связь и призвала игроков продолжать сообщать о проблемах через внутриигровой инструмент. Судя по темпам обновлений, Scavland остаётся одним из самых динамично развивающихся инди-проектов 2026 года.