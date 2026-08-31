Scavland выйдет в ранний доступ 4 сентября - постапокалиптическую RPG уже называют "16-битной смесью Stalker и Tarkov"

Постапокалиптическая survival RPG Scavland получила точную дату выхода в ранний доступ. Игра от независимого разработчика NoShadow станет доступна в Steam уже 4 сентября, после шести лет разработки.

Действие Scavland разворачивается в Залесье — регионе, разрушенном войной и аномалией под названием Туман. Игроку предстоит взять на себя роль Стервятника и исследовать заброшенные поселения, искать ценный лут, выполнять задания различных фракций и сражаться с мутантами и враждебными выжившими. Чем дальше герой продвигается от безопасных территорий, тем опаснее становится окружающий мир.

Разработчики называют Scavland любовным посланием сразу нескольким известным играм, среди которых S.T.A.L.K.E.R., Escape from Tarkov, Metro, Darkwood, Ultima Online и Tibia. При этом проект делает принципиальную ставку на PvE: сражений с другими игроками здесь не будет.

Дополнительную реиграбельность обеспечат подземные бункеры и процедурно генерируемые подземелья. Разработчики также подтвердили поддержку контроллеров и Steam Deck.

За время разработки команда NoShadow выросла с трёх до 15 человек. Теперь после шестилетнего производственного цикла разработчикам предстоит проверить, насколько хорошо их сочетание пиксельной графики, выживания, исследования и фракционной системы работает на практике.