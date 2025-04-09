Игроки Schedule 1 нашли экстравагантный способ уходить от полиции и исследовать мир игры

Пока Schedule 1 продолжает стремительно набирать популярность в Steam, поклонники находят всё более неожиданные способы использовать хаотичную физику игры себе во благо. Вирусные ролики, опубликованные в сети, демонстрируют, как игроки с помощью прыжков, объектов и багов умудряются уходить от полицейской погони и подниматься на недоступные крыши или даже в небесную зону, нарушая все законы физики и правила геймдизайна.

Одним из самых популярных таких трюков оказался — так называемый "накопленный прыжок". Достаточно встать под низким сводом, где прыжок невозможен, а затем выйти на открытое пространство — все «сохранённые» прыжки активируются одновременно, и персонаж взмывает вверх. Ещё одна уловка — «прыжки с предметами». Игроки становятся на поднимаемый объект, например урну, подпрыгивают, поднимают её в воздух, снова на неё запрыгивают — и так до самого небосклона.

На особом месте — скейтборд. Если с его помощью попасть в небо, то персонаж не падает, а словно парит вниз, неспешно планируя. Этот эффект уже окрестили «скейт-глайдингом». Всё это превратило игру в неофициальный симулятор багов и вертикального исследования, вызывая у игроков массу веселья и ностальгии по временам «сломанных» игр с открытым миром.

Интерес к Schedule 1 продолжает подогреваться и вне самой игры. Напомним, на прошлой неделе издатель Drug Dealer Simulator заявил, что начал разбирательство в отношении Schedule 1 по юридическим причинам. Пользователи восприняли это как начало «войны симуляторов», активно вставая на защиту Schedule 1.

Несмотря на критику за техническое состояние, разработчики проекта обещают развивать игру: в будущих обновлениях ожидаются улучшенные возможности взаимодействия с окружением, новые районы для исследования и контент, способный расширить механики симуляции. Всё это должно укрепить позиции Schedule 1 как самого «беспредельного» симулятора современности.