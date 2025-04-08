Издатель Drug Dealer Simulator объяснил расследование против Schedule I: "Нас вынудили юридические обстоятельства"

Польский инди-издатель Movie Games, известный серией Drug Dealer Simulator, прокомментировал ситуацию с юридическим расследованием в отношении хита Schedule I. Как утверждает компания, инициировать проверку она не планировала — поводом стали многочисленные обращения игроков и заключение эксперта по интеллектуальной собственности.

В официальном заявлении на Discord Movie Games сообщила, что перед релизом Schedule I даже направила разработчикам TVGS письмо с наилучшими пожеланиями. Однако после релиза, по мере роста популярности игры и множества сравнений с Drug Dealer Simulator, издатель был вынужден привлечь юристов.

«Юрист, изучивший материалы, указал на возможное нарушение интеллектуальных прав. Это вынудило нас начать официальную проверку», — поясняет Movie Games.

Компания подчёркивает, что на текущий момент никаких исков подано не было, и она не пытается остановить разработку или продажу Schedule I. Следующим шагом станет диалог с командой TVGS для выяснения всех деталей.

Издатель подчёркивает, что Drug Dealer Simulator — это важная для них франшиза, и они вынуждены защищать её. В то же время Movie Games подчёркивает, что не имеет претензий к другим проектам в этом жанре, если они не повторяют ключевых элементов игры.

«Мы не крупный холдинг, а независимая студия. Это серьёзный вопрос для нас, и мы действуем в рамках юридических обязательств», — добавила команда.

Ситуация вызвала волну негатива со стороны пользователей Steam — обе части Drug Dealer Simulator подверглись так называемому «ревью-бомбингу», и их пользовательский рейтинг за последние 30 дней стал «крайне отрицательным». В то же время Schedule I продолжает набирать популярность — в минувшие выходные он установил рекорд по одновременному онлайну: более 459 тысяч игроков.