ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Schedule I 24.03.2025
Симулятор, Инди, От первого лица, Открытый мир
9.1 205 оценок

Movie Games обвиняет создателей Schedule I в плагиате элементов Drug Dealer Simulator

IKarasik IKarasik

Польский издатель Movie Games начал внутреннее расследование в отношении игры Schedule I, выпущенной 25 марта 2025 года в раннем доступе Steam. Поводом стали подозрения в нарушении авторских прав, в частности — возможном копировании элементов их собственной игры Drug Dealer Simulator.

Компания заявляет, что разработчики Schedule I могли заимствовать сюжетные ходы, геймплейные механики и даже визуальные элементы интерфейса, характерные для Drug Dealer Simulator — проекта, принесшего Movie Games широкую известность и коммерческий успех.

Movie Games уже обратилась за помощью к международным юридическим консультантам, чтобы оценить возможные нарушения. В случае подтверждения претензий, компания планирует подать судебный иск против студии-разработчика Schedule I — TVGS.

Несмотря на скандал, Schedule I демонстрирует ошеломляющий успех: ее пиковый онлайн в Steam составил 414 166 человек, что в десятки раз превышает показатели обеих частей Drug Dealer Simulator.

Во все тяжкие по-игровому: симулятор наркоимперии Schedule I привлёк в Steam более 400 тысяч игроков одновременно

По оценкам Movie Games, продажи Schedule I могут уже приближаться к отметке в 3 миллиона копий, хотя официальные данные не раскрываются. Для сравнения, оригинальный Drug Dealer Simulator разошелся тиражом 1 млн копий за пять лет, а его сиквел, вышедший недавно, успел продаться всего 250 тысяч раз к марту 2025 года.

Сможет ли Movie Games доказать факт плагиата и повлияет ли судебное разбирательство на дальнейшую судьбу Schedule I — покажет время. Но одно уже ясно: успех инди-хита не остался без внимания конкурентов, и борьба за авторские права только начинается.

3
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Tom[Cat]

Вообще разные игры. Drug Dealer Simulator выглядит и играется как второсортное гвно.

3