Поклонники Schedule I объявили войну полякам из Movie Games и начали массово ставить отрицательные отзывы их играм

В конце марта никому не известная студия TVGS выпустила в Steam игру Schedule I. Это такой симулятор наркобарона, где надо строить свою криминальную империю в вымышленном городе. И эта игра стала очень популярной — 98% положительных отзывов и больше 459 тысяч одновременных игроков через пару недель после выхода.

Однако спустя какое-то время нарисовалась польская студия Movie Games, создатели Drug Dealer Simulator. Они, видите ли, углядели в Schedule I плагиат и начали целое расследование. По их словам, они уже откопали «несколько десятков совпадений» и на этом останавливаться не собираются. Якобы создатели Schedule I позаимствовали и куски сюжета, и механики, и даже интерфейс. В общем, пахнет судебным иском.

Игрокам, конечно, такой поворот не понравился. Мол, чего эти поляки нападают на инди-разработчика, который сделал похожую игру, но успешнее? И они решили ответить проверенным способом — обрушением рейтинга игр Movie Games.

В итоге Drug Dealer Simulator, которую ещё недавно хвалили 82% игроков в недавних отзывах Steam, теперь имеет всего 14% положительных отзывов. Второй части повезло чуть больше — её рейтинг недавних отзывов упал с 63% до 21%. А обсуждения этих игр в Steam превратились в поле битвы, где Movie Games обвиняют в нападках на маленькую студию только потому, что та добилась большего успеха с похожей идеей.