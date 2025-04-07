Поклонники Schedule I объявили войну полякам из Movie Games и начали массово ставить отрицательные отзывы их играм

В конце марта никому не известная студия TVGS выпустила в Steam игру Schedule I. Это такой симулятор наркобарона, где надо строить свою криминальную империю в вымышленном городе. И эта игра стала очень популярной — 98% положительных отзывов и больше 459 тысяч одновременных игроков через пару недель после выхода.
Однако спустя какое-то время нарисовалась польская студия Movie Games, создатели Drug Dealer Simulator. Они, видите ли, углядели в Schedule I плагиат и начали целое расследование. По их словам, они уже откопали «несколько десятков совпадений» и на этом останавливаться не собираются. Якобы создатели Schedule I позаимствовали и куски сюжета, и механики, и даже интерфейс. В общем, пахнет судебным иском.
Игрокам, конечно, такой поворот не понравился. Мол, чего эти поляки нападают на инди-разработчика, который сделал похожую игру, но успешнее? И они решили ответить проверенным способом — обрушением рейтинга игр Movie Games.
В итоге Drug Dealer Simulator, которую ещё недавно хвалили 82% игроков в недавних отзывах Steam, теперь имеет всего 14% положительных отзывов. Второй части повезло чуть больше — её рейтинг недавних отзывов упал с 63% до 21%. А обсуждения этих игр в Steam превратились в поле битвы, где Movie Games обвиняют в нападках на маленькую студию только потому, что та добилась большего успеха с похожей идеей.
Их борьба
Но ведь, чтобы оставить отзыв, игру нужно купить. То есть они подняли прибыль полякам, только чтобы обвалить рейтинги?
Просчитались, но где?
Так может это бывшие фанаты Movie Games, которые владеют игрой, но в моменте переметнулись в Schedule I и та им больше понравилась)
Мыслей нет,одни эмоции.
При ревьюбомбинге нередко бывает, что покупают, запускают на минуту, пишут негативный отзыв и делают возврат.
Да, купили только чтобы отзыв поставить
Ну на самом деле они действительно очень похожи, но проблема в том, что разрабов Drug Dealer Simulator после первой части понесло куда-то не туда и они сами убили весь потенциал. Мне кажется, из-за этого и родилась Schedule I, раз прямой конкурент самоликвидировался. Так что я хз че сейчас жаловаться на это