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Schedule I 24.03.2025
Симулятор, Инди, От первого лица, Открытый мир
9 267 оценок

Поклонники Schedule I объявили войну полякам из Movie Games и начали массово ставить отрицательные отзывы их играм

Lunersun Lunersun

В конце марта никому не известная студия TVGS выпустила в Steam игру Schedule I. Это такой симулятор наркобарона, где надо строить свою криминальную империю в вымышленном городе. И эта игра стала очень популярной — 98% положительных отзывов и больше 459 тысяч одновременных игроков через пару недель после выхода.

Во все тяжкие по-игровому: симулятор наркоимперии Schedule I привлёк в Steam более 400 тысяч игроков одновременно

Однако спустя какое-то время нарисовалась польская студия Movie Games, создатели Drug Dealer Simulator. Они, видите ли, углядели в Schedule I плагиат и начали целое расследование. По их словам, они уже откопали «несколько десятков совпадений» и на этом останавливаться не собираются. Якобы создатели Schedule I позаимствовали и куски сюжета, и механики, и даже интерфейс. В общем, пахнет судебным иском.

Movie Games обвиняет создателей Schedule I в плагиате элементов Drug Dealer Simulator

Игрокам, конечно, такой поворот не понравился. Мол, чего эти поляки нападают на инди-разработчика, который сделал похожую игру, но успешнее? И они решили ответить проверенным способом — обрушением рейтинга игр Movie Games.

В итоге Drug Dealer Simulator, которую ещё недавно хвалили 82% игроков в недавних отзывах Steam, теперь имеет всего 14% положительных отзывов. Второй части повезло чуть больше — её рейтинг недавних отзывов упал с 63% до 21%. А обсуждения этих игр в Steam превратились в поле битвы, где Movie Games обвиняют в нападках на маленькую студию только потому, что та добилась большего успеха с похожей идеей.

24
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Их борьба

5
AT_Sagor

Но ведь, чтобы оставить отзыв, игру нужно купить. То есть они подняли прибыль полякам, только чтобы обвалить рейтинги?

4
goodneighbor

Просчитались, но где?

-3
PoetAnderson

Так может это бывшие фанаты Movie Games, которые владеют игрой, но в моменте переметнулись в Schedule I и та им больше понравилась)

9
samosan

Мыслей нет,одни эмоции.

-2
Кроллег

При ревьюбомбинге нередко бывает, что покупают, запускают на минуту, пишут негативный отзыв и делают возврат.

12
MrGrave

Да, купили только чтобы отзыв поставить

3
nixiz
Спойлер
2
Wlados3d

Ну на самом деле они действительно очень похожи, но проблема в том, что разрабов Drug Dealer Simulator после первой части понесло куда-то не туда и они сами убили весь потенциал. Мне кажется, из-за этого и родилась Schedule I, раз прямой конкурент самоликвидировался. Так что я хз че сейчас жаловаться на это

2