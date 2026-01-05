ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Schedule I 24.03.2025
Экшен, Симулятор, Инди, От первого лица, Открытый мир
9 763 оценки

Schedule I и R.E.P.O. обошли Clair Obscur: Expedition 33 и Silksong в рейтинге самых высокооценённых игр Steam 2025 года

IKarasik IKarasik

Несмотря на статус главного претендента на титул игры года, Clair Obscur: Expedition 33 не смогла возглавить пользовательский рейтинг Steam. Согласно данным сервиса Steam250, наибольшее признание игроков в 2025 году получили инди-проекты, находящиеся в раннем доступе.

Первое место занял провокационный симулятор криминального бизнеса Schedule I, вторую строчку — кооперативный хоррор R.E.P.O., а третьей стала супергеройская управленческая игра Dispatch. Clair Obscur: Expedition 33 оказалась лишь на четвёртой позиции, уступив менее масштабным, но более тепло принятым сообществом релизам.

Интересно и то, что Schedule I оказалась не единственным проектом со схожей тематикой в топ-50: игроки Steam в 2025 году неожиданно тепло приняли несколько нестандартных инди-игр, сосредоточенных на теневой стороне вымышленной экономики.

8
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
ratte88

Сравнивать инди-симулятор, инди-кооп и синглпеер игру - эт сильно. А давайте сравним старые нфс со старкрафтом

1
Пользователь ВКонтакте

Туда её, ничем не выдающаяся игра. Красиво да и только, нет в ней изюминки какой то // Андрей Щепилов

Haranis

Согласен, Silksong без изюма