Schedule I и R.E.P.O. обошли Clair Obscur: Expedition 33 и Silksong в рейтинге самых высокооценённых игр Steam 2025 года

Несмотря на статус главного претендента на титул игры года, Clair Obscur: Expedition 33 не смогла возглавить пользовательский рейтинг Steam. Согласно данным сервиса Steam250, наибольшее признание игроков в 2025 году получили инди-проекты, находящиеся в раннем доступе.

Первое место занял провокационный симулятор криминального бизнеса Schedule I, вторую строчку — кооперативный хоррор R.E.P.O., а третьей стала супергеройская управленческая игра Dispatch. Clair Obscur: Expedition 33 оказалась лишь на четвёртой позиции, уступив менее масштабным, но более тепло принятым сообществом релизам.

Интересно и то, что Schedule I оказалась не единственным проектом со схожей тематикой в топ-50: игроки Steam в 2025 году неожиданно тепло приняли несколько нестандартных инди-игр, сосредоточенных на теневой стороне вымышленной экономики.