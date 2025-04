Schedule I - новый лидер недельного чарта Steam, а inZOI уверенно входит в тройку

В чарте самых кассовых продуктов Steam за неделю с 25 марта по 1 апреля произошли значительные изменения. Лидером рейтинга неожиданно стала инди-игра Schedule I, сумевшая обойти многолетнего фаворита Counter-Strike 2. Популярный шутер, который обычно возглавляет список, на этот раз оказался на втором месте.

Третью строчку занял симулятор жизни inZOI, релиз которого состоялся 27 марта. Проект уверенно набирает популярность и продолжает укреплять свои позиции.

Хоррор R.E.P.O., ранее входивший в топ-3, опустился на четвертую позицию, но все еще удерживает сильные позиции в чарте. А ролевой экшен The First Berserker: Khazan от Neople и Nexon совершил стремительный рывок, поднявшись сразу на 41 строчку вверх и заняв пятое место.

Среди других свежих релизов, которые отметились в рейтинге, можно выделить Atomfall, оказавшийся на пятнадцатом месте, AI LIMIT на двадцать пятом, Nordhold на сорок седьмом, Legend of Heroes: Three Kingdoms на пятьдесят девятом и Game of Thrones: Kingsroad на семидесятом.

Полный список самых кассовых платных продуктов Steam за неделю выглядит следующим образом: на первом месте Schedule I, на втором inZOI, на третьем R.E.P.O., на четвертом The First Berserker: Khazan, на пятом Steam Deck, на шестом Assassin’s Creed Shadows, на седьмом Split Fiction, на восьмом Monster Hunter Wilds, на девятом Atomfall и на десятом Stellaris.

Как долго Schedule I удастся удерживать лидерство, покажет время, но очевидно, что инди-сцена продолжает удивлять и конкурировать с крупными проектами.