Создатель Schedule I намекнул на консольный порт и прокомментировал подделки на PlayStation

Инди-хит Schedule I продолжает удивлять игровой рынок в 2025 году, удерживая высокую популярность и привлекая всё больше игроков. На фоне стремительного успеха игры её автор — разработчик из студии TVGS — высказался о клонах, появившихся в магазине PlayStation, и поделился планами по переносу проекта на консоли.

Разработчик игры, известный как Tyler1, опубликовал сообщение на платформе X (бывший Twitter) 11 апреля, в котором подтвердил, что недавно появившиеся на PlayStation Store игры с названием "Schedule I" не имеют к нему никакого отношения:

«Всем привет. Возможно, вы заметили, что в последние недели в PlayStation Store появились игры с названием ‘Schedule I’. Подтверждаю: они не связаны со мной или TVGS», — написал Тайлер.

По его словам, он понимает, почему другие разработчики пытаются использовать имя популярной игры, особенно на фоне её отсутствия на консолях. Подобные случаи не редкость на цифровых витринах, где инди-проекты могут легко затеряться или, наоборот, выстрелить.

Тайлер также высказал желание выпустить Schedule I на консоли, отметив, что порт может состояться, когда игра будет «в нужной стадии развития»:

«Я с радостью портировал бы Schedule I на консоли, когда игра будет к этому готова. Но о любом решении я заранее сообщу сообществу игры», — пообещал он.

Пока игроки продолжают исследовать возможности внутриигрового ломбарда и строят свою криминальную империю, интерес к консольной версии Schedule I только растёт. Поисковые запросы на тему консольного порта резко увеличились, и видно, что сообщество жаждет увидеть игру на PlayStation и Xbox.

Хотя расследование в отношении возможного плагиата со стороны других студий всё ещё продолжается, Schedule I уверенно держится в топах Steam и обновляет рекорды по числу игроков. Появление полноценной версии на консолях может лишь закрепить её успех.