ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Schedule I 24.03.2025
Симулятор, Инди, От первого лица, Открытый мир
9.1 113 оценок

Во все тяжкие по-игровому: симулятор наркоимперии Schedule I привлёк в Steam более 400 тысяч игроков одновременно

Lunersun Lunersun

Недавно в раннем доступе Steam вышел симулятор наркобизнеса Schedule I, где игрокам предлагают пройти путь от никому не известного торговца до настоящего наркобарона в мрачном городе Хайленд-Пойнт. И, надо сказать, игра пошла просто на ура — её пиковый онлайн уже добрался до 414 166 человек одновременно. Это позволило ей занять место в топ-3 самых популярных релизов Steam в 2025 году, обогнав даже недавний хит R.E.P.O. с его 271 571 игроком.

Инди-хоррор R.E.P.O. возглавил чарт продаж Steam за прошлую неделю

Судя по отзывам (а они «крайне положительные»), Schedule I получилась затягивающей, прямо как сериал «Во все тяжкие». Многие пишут, что лучше всего играть с друзьями — такая возможность, кстати, есть. Правда, раз это ранний доступ, некоторые жалуются на не очень хорошую оптимизацию и то, что контента пока маловато.

10
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Great-heartedElio

Ну вот, негр в ассасине приторговывал бы коксом - был бы больше онлайн.

11
Anton Vasiljev
3
ИЗВРАЩЕНКА

В рокстаре все негры наркоши и толкачи потому их выкидыши и популярны у наркош))

1
Stepan Bratuhin

Джесси, пора варить.

1
Леший3

че после таких игр начнется на улицах.....мда.... как такое пропускают

1
yupi90

Наш притончик варит мефедрончик.=)

0
Пользователь ВКонтакте

Римворлд на минималках? // Александр Чернов

0
Александр Гоголев

Дам вам еще одну идею. Она родилась с недавних новостей связанных с Инзои. Симулятор убийства спиногрызов. Продатся тоже миллионными тиражами, судя по интересу и различным комментариям в сети.

0
Real Slim Shady

Drug Dealer Simulator лучше

0
Aaro Niro

Меня это немного напрягает, по сколько из-за хайпа на игру могут обратить наши горе депутаты и тем самым появится повод запретить стимм на территории РФ как они в свое время заблочили метакритик из-за какой то игры про марихуану.

-1