Во все тяжкие по-игровому: симулятор наркоимперии Schedule I привлёк в Steam более 400 тысяч игроков одновременно

Недавно в раннем доступе Steam вышел симулятор наркобизнеса Schedule I, где игрокам предлагают пройти путь от никому не известного торговца до настоящего наркобарона в мрачном городе Хайленд-Пойнт. И, надо сказать, игра пошла просто на ура — её пиковый онлайн уже добрался до 414 166 человек одновременно. Это позволило ей занять место в топ-3 самых популярных релизов Steam в 2025 году, обогнав даже недавний хит R.E.P.O. с его 271 571 игроком.
Судя по отзывам (а они «крайне положительные»), Schedule I получилась затягивающей, прямо как сериал «Во все тяжкие». Многие пишут, что лучше всего играть с друзьями — такая возможность, кстати, есть. Правда, раз это ранний доступ, некоторые жалуются на не очень хорошую оптимизацию и то, что контента пока маловато.
Ну вот, негр в ассасине приторговывал бы коксом - был бы больше онлайн.
В рокстаре все негры наркоши и толкачи потому их выкидыши и популярны у наркош))
Джесси, пора варить.
че после таких игр начнется на улицах.....мда.... как такое пропускают
Наш притончик варит мефедрончик.=)
Римворлд на минималках? // Александр Чернов
Дам вам еще одну идею. Она родилась с недавних новостей связанных с Инзои. Симулятор убийства спиногрызов. Продатся тоже миллионными тиражами, судя по интересу и различным комментариям в сети.
Drug Dealer Simulator лучше
Меня это немного напрягает, по сколько из-за хайпа на игру могут обратить наши горе депутаты и тем самым появится повод запретить стимм на территории РФ как они в свое время заблочили метакритик из-за какой то игры про марихуану.