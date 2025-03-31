Во все тяжкие по-игровому: симулятор наркоимперии Schedule I привлёк в Steam более 400 тысяч игроков одновременно

Недавно в раннем доступе Steam вышел симулятор наркобизнеса Schedule I, где игрокам предлагают пройти путь от никому не известного торговца до настоящего наркобарона в мрачном городе Хайленд-Пойнт. И, надо сказать, игра пошла просто на ура — её пиковый онлайн уже добрался до 414 166 человек одновременно. Это позволило ей занять место в топ-3 самых популярных релизов Steam в 2025 году, обогнав даже недавний хит R.E.P.O. с его 271 571 игроком.

Судя по отзывам (а они «крайне положительные»), Schedule I получилась затягивающей, прямо как сериал «Во все тяжкие». Многие пишут, что лучше всего играть с друзьями — такая возможность, кстати, есть. Правда, раз это ранний доступ, некоторые жалуются на не очень хорошую оптимизацию и то, что контента пока маловато.