Вышел SCHiM - 3D-платформер, в котором нужно прыгать по теням

Вышел трехмерный платформер SCHiM, в котором предстоит путешествовать по миру теней. В Steam доступна бета-версия, а на саму игру действует скидка 10%.

Главный герой SCHiM — дух, потерявший своего человека. Он должен вернуться в родное тело, а передвигаться может только по теням, отбрасываемым объектами, животными и людьми.

SCHiM доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S и Nintendo Switch. В игре есть поддержка русского языка. В российском регионе Steam ее можно приобрести за 792 рубля.