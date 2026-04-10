Опалённая Война 2026 г.
Экшен, Ролевая, Стратегия, Инди, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Средневековье
Открыта регистрация на тестирование Scorched Warfare, новой стратегии в духе Mount and Blade

Студия Bumeow Games анонсировала свой новый проект под названием Scorched Warfare. Игра представляет собой военную стратегию с элементами экшена в сеттинге альтернативного средневековья, наполненного магией.

Игрокам предстоит взять на себя роль полководца из другого времени, чтобы повести армии в бой. Проект предлагает выбор между личным участием в сражениях в качестве бесстрашного воина и тактическим планированием действий всех войск. В игре заявлены элементы жанра мусоу и механики рогалика. Отряды смогут получать постоянные улучшения талантов, а также случайные усиления в ходе каждой экспедиции.

Особое внимание разработчики уделяют масштабности происходящего. В последних дневниках авторы сообщили о переходе на новую систему, которая позволит увеличить максимальное количество воинов на поле боя со 100 до 1000 единиц. Ради этого команде из 4 человек, включая 1 сотрудника на полный день и 3 на частичной занятости, пришлось переработать 2 базовые механики: поиск пути и поведение искусственного интеллекта. В данный момент создатели исправляют возникшие ошибки и дорабатывают систему управления отрядами.

Релиз Scorched Warfare запланирован на 2026 год. Прямо сейчас на странице игры в сервисе Steam каждый желающий может подать заявку на участие в будущем плейтесте.

Arnight

Отдельно.
Extor Menoger, благодарю! Без сарказма.
Такие новости защищают людей от покупок безыдейной низкосортщины!

Anglerfish

Опять азиатщина в духе Dynasty Warriors.

Arnight

Боже, что я только-что увидел...
Пожалуйста, кто-нибудь, сделайте меня развидеть это!
*рукалицо*

Гипервизор

Трешатина. Анимешникам сойдет.

Alex40001

ниразу. больше на дешёвую копию Conqueror's Blade