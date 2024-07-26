Градостроительный симулятор Scorchlands вышел из раннего доступа

В игре нужно развивать колонию птиц на вулканической луне

Scorchlands — градостроительный симулятор про колонизирование вулканического спутника Хелия вышел из раннего доступа. До 8 августа 2024 года игру можно купить в Steam с 50% скидкой — всего за 230 pублей.

В Scorchlands игрокам предстоит играть за расу антропоморфных птиц, отправившихся в экспедицию на луну. Нужно будет строить различные здания, изучать магию и технологию, а также поддерживать экономику колонии.

На поверхности Хелии можно основать несколько поселений, эффективность которых зависит от правильно скомпонованных построек и наличия ресурсов. Важное место в управлении колонией займет логистика и формирование цепей поставок.

Помимо этого, в Scorchlands можно терраформировать поверхность планеты, изменять биомы и пользоваться лазерами и сражаться с дикими животными.