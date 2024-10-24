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Scotophobia 23.10.2024
Ужасы, Инди, От первого лица
5 8 оценок

На ПК вышла Scotophobia - российский хоррор про жутких тварей в доме

Simple Jack
Новости

Российская студия Dark Games DGG выпустила хоррор Scotophobia. Ужастик доступен на ПК с русскими субтитрами.

Действие игры разворачивается в доме, который захватили жуткие существа. Твари боятся света, поэтому отпугивать непрошенных гостей придется фонариком. Постепенно нечисть будет менять жилище героя под себя. Чтобы уцелеть, протагонисту нужно выполнять разные задания. В игре есть несколько концовок.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Wolfenstein

про жутких тварей кал релизающих лучшеб сделали - на помойке стым и проч таких полно так что контента недостатка не будет

-5