Российская студия Dark Games DGG выпустила хоррор Scotophobia. Ужастик доступен на ПК с русскими субтитрами.
Действие игры разворачивается в доме, который захватили жуткие существа. Твари боятся света, поэтому отпугивать непрошенных гостей придется фонариком. Постепенно нечисть будет менять жилище героя под себя. Чтобы уцелеть, протагонисту нужно выполнять разные задания. В игре есть несколько концовок.
На ПК вышла Scotophobia - российский хоррор про жутких тварей в доме
Российская студия Dark Games DGG выпустила хоррор Scotophobia. Ужастик доступен на ПК с русскими субтитрами.
про жутких тварей кал релизающих лучшеб сделали - на помойке стым и проч таких полно так что контента недостатка не будет