На ПК вышла Scotophobia - российский хоррор про жутких тварей в доме

Российская студия Dark Games DGG выпустила хоррор Scotophobia. Ужастик доступен на ПК с русскими субтитрами.



Действие игры разворачивается в доме, который захватили жуткие существа. Твари боятся света, поэтому отпугивать непрошенных гостей придется фонариком. Постепенно нечисть будет менять жилище героя под себя. Чтобы уцелеть, протагонисту нужно выполнять разные задания. В игре есть несколько концовок.