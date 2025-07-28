Кооператив, бой и разломы времени - геймплейный трейлер Scott Pilgrim EX с Comic-Con 2025

На фестивале San Diego Comic-Con 2025 студия Tribute Games представила первый геймплейный трейлер Scott Pilgrim EX — новой пиксельной beat 'em up-игры по мотивам культового комикса Брайана Ли О’Мэлли.

Игра, выход которой запланирован на 2026 год, перенесёт игроков на улицы Торонто, искажённого временными разломами. В бою можно будет управлять Скоттом, Рамоной и ещё пятью героями — у каждого собственный стиль и способности. В отличие от предыдущей игры Scott Pilgrim vs. The World, новая часть предложит улучшенную боевую механику, больше свободы и зрелищности.

Одна из главных особенностей — разветвлённая структура: помимо основной сюжетной линии, игроков ждут секретные зоны, побочные миссии, уникальные предметы и скрытые персонажи.

Scott Pilgrim EX также предложит кооператив до четырёх игроков — как в онлайне, так и на одном устройстве. Завершает картину новый саундтрек от группы Anamanaguchi, сочетающий чиптюн и мелодичный рок.