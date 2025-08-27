Новый трейлер анонсировал появление Рокси Рихтер и Лукаса Ли в игре Scott Pilgrim EX

Разработчик Tribute Games объявил, что бывшие злые герои Рокси Рихтер и Лукас Ли станут играбельными персонажами в приключенческой игре-боевике в стиле ретро Scott PIlgrim EX.

Лукас — мощный боец, использующий свои навыки захвата и полностью вооруженный скейтборд для атак на врагов. Рокси, крошечный ужас, вооружена мечом, дымовыми шашками и многим другим.

Сам Скотт Пилигрим и Рамона Флауэрс ранее были подтверждены в игре. Ожидается, что мы услышим о других персонажах до релиза.

Scott Pilgrim EX выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Switch и ПК в Steam в начале 2026 года.