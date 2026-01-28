Релиз Scott Pilgrim EX от создателей TMNT Shredder's Revenge состоится на ПК и консолях 3 марта

Компания Tribute Games объявила, что игра Scott Pilgrim EX выйдет на PS4, PS5, Xbox Series, Switch и ПК 3 марта 2026 года. Также был выпущен новый трейлер этой приключенческой игры в жанре экшен с боковой прокруткой, в котором были представлены ещё два игровых персонажа: Мэтью Патель (член Лиги злых бывших) и Робот-01, творение братьев Катаянаги. Ещё один боец ​​будет представлен в ближайшие недели.

В Scott Pilgrim EX Скотт Пилигрим и его друзья отправятся в путешествие по разрушенному времени и пространству Торонто. Семь игровых персонажей будут обладать уникальными боевыми навыками и использовать совершенно безумное оружие, и всё это в кооперативном режиме для четырёх игроков.