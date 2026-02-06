ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Scott Pilgrim EX 03.03.2026
Экшен, Файтинг, Инди, Ретро, Юмор
5.1 12 оценок

Scott Pilgrim EX получила геймплейный трейлер

monk70 monk70

Компания Tribute Games выпустила геймплейный трейлер Scott Pilgrim EX, нового кооперативного скроллингового beat 'em up, вдохновленного сюжетной вселенной, созданной Брайаном Ли О'Мэлли, и снова отличающегося пиксельной графикой в ​​ретро-стиле.

По сравнению с предыдущей игрой Scott Pilgrim Vs. The World: The Game, в данном случае окружение больше располагает к исследованию, демонстрируя нам особенно большой и взаимосвязанный Торонто, полный пасхальных яиц и мест, где можно свободно устраивать насилие.

Также меняется один фундаментальный элемент: прокрутка сцены, которая в данном случае не движется в одном направлении, а может свободно управляться, как в традиционной экшен-игре, взаимодействуя со множеством NPC, готовых давать нам задания.

Также обновлён состав персонажей, который, помимо Скотта и Рамоны, включает в себя таких персонажей, как Рокси Рихтер, Лукас Ли и Мэтью Патель, а также знаменитого Робота-01 и ещё одного главного героя, пока ещё окутанного тайной, который будет официально анонсирован позже.

Выход игры Scott Pilgrim EX 3 марта на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch перенесёт нас в совершенно новое приключение, где Торонто опустошен бандами безжалостных преступников, а герои заняты борьбой и даже путешествиями во времени, чтобы спасти своих друзей и весь мир.

Разработчики уделили особое внимание созданию многофункциональной и настраиваемой боевой системы, позволяющей использовать импровизированное оружие и взаимодействовать с окружающей средой различными способами.

5
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий