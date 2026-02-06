Scott Pilgrim EX получила геймплейный трейлер

Компания Tribute Games выпустила геймплейный трейлер Scott Pilgrim EX, нового кооперативного скроллингового beat 'em up, вдохновленного сюжетной вселенной, созданной Брайаном Ли О'Мэлли, и снова отличающегося пиксельной графикой в ​​ретро-стиле.

По сравнению с предыдущей игрой Scott Pilgrim Vs. The World: The Game, в данном случае окружение больше располагает к исследованию, демонстрируя нам особенно большой и взаимосвязанный Торонто, полный пасхальных яиц и мест, где можно свободно устраивать насилие.

Также меняется один фундаментальный элемент: прокрутка сцены, которая в данном случае не движется в одном направлении, а может свободно управляться, как в традиционной экшен-игре, взаимодействуя со множеством NPC, готовых давать нам задания.

Также обновлён состав персонажей, который, помимо Скотта и Рамоны, включает в себя таких персонажей, как Рокси Рихтер, Лукас Ли и Мэтью Патель, а также знаменитого Робота-01 и ещё одного главного героя, пока ещё окутанного тайной, который будет официально анонсирован позже.

Выход игры Scott Pilgrim EX 3 марта на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch перенесёт нас в совершенно новое приключение, где Торонто опустошен бандами безжалостных преступников, а герои заняты борьбой и даже путешествиями во времени, чтобы спасти своих друзей и весь мир.

Разработчики уделили особое внимание созданию многофункциональной и настраиваемой боевой системы, позволяющей использовать импровизированное оружие и взаимодействовать с окружающей средой различными способами.