Scott Pilgrim EX получила трёх новых бойцов и аркадный режим в крупном обновлении

Tribute Games выпустила платное дополнение Back in the Band для Scott Pilgrim EX, одновременно представив бесплатное обновление Coin-Op Chaos. DLC стоимостью 3,99 доллара расширяет состав бойцов, а новая версия игры добавляет полноценный аркадный режим с таблицами рекордов и кооперативом.

Главным нововведением Back in the Band стали три игровых персонажа: Стивен Стиллс, Ким Пайн и Найвс Чау. Каждый получил собственный стиль боя, уникальные приёмы, анимации и возможности для создания комбо. Стивен делает ставку на агрессивные атаки с гитарой и звуковые эффекты, Ким сочетает удары барабанными палочками с танцевальными приёмами, а Найвс специализируется на быстрых акробатических атаках и теневых клонах.

В дополнении также появились три новых вспомогательных персонажа — Джозеф, Холли и мистер Чау. Они позволяют получить дополнительную поддержку во время сражений и открывают новые варианты взаимодействия с противниками.

Одновременно для всех владельцев Scott Pilgrim EX стало доступно бесплатное обновление Coin-Op Chaos. Его ключевая особенность — Arcade Mode, вдохновлённый классическими аркадными beat ’em up. Игрокам предстоит последовательно проходить основные локации, сражаться с противниками и боссами, зарабатывать очки и бороться за место в локальных рейтингах.

В новом режиме появились жизни и кредиты, а прохождение можно завершить как в одиночку, так и в компании до четырёх игроков. Поддерживаются локальный кооператив, онлайн-мультиплеер и кроссплатформенная игра. Более того, участники могут присоединяться к сессии и покидать её в любой момент без остановки игрового процесса.

Таким образом, Tribute Games не просто расширила Scott Pilgrim EX новым контентом, но и добавила режим, который делает повторные прохождения гораздо более осмысленными. Для любителей классических аркадной системы сражений погоня за рекордами и совместное прохождение могут стать хорошим поводом вернуться в игру.