Состоялся релиз битемапа Scott Pilgrim EX от создателей Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Сегодня состоялся релиз битемапа Scott Pilgrim EX от студии Tribute Games, известной по Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.

Часть студии - бывшие сотрудники Ubisoft Montreal, которые в свое время участвовали в создании оригинальной игры Scott Pilgrim vs. the World. Теперь они работали в тесном контакте с Брайаном Ли О'Мэлли - создателем Скотта Пилигрима.

На этот раз Скотту, Рамоне и их старым знакомым, злым бывшим, предстоит отправиться в путешествие сквозь искаженные пространство и время. Их цель - остановить Металлического Скотта, который угрожает реальности. В игре доступны 7 персонажей и есть возможность пройти её как в одиночку, так и в кооперативе на 4-х человек.

Игра уже доступна на PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5 и Xbox Series X/S.