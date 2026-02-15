В Steam стала доступна демоверсия бит-эм-апа Scott Pilgrim EX

Tribute Games и Limited Run Games выпустили бесплатную демоверсию игры Scott Pilgrim EX в преддверии Steam Next Fest. Как видно из представленного трейлера, демоверсия даст вам возможность пройти один или два уровня с тремя друзьями. Вы сможете выбрать только следующих персонажей: Скотта Пилигрима, Рамону Флауэрс, Лукаса Ли и Рокси Рихтер. Демоверсия уже доступна, но будет представлена ​​на Steam Next Fest с 23 февраля по 2 марта.

Scott Pilgrim EX — это приключенческая игра в жанре экшен, где игроки могут сражаться за Скотта Пилигрима, Рамону Флауэрс и других персонажей, пробираясь сквозь искажённое время и пространство Торонто. Боевая система основана на инстинкте и импровизации — это безумный балет кулаков и эффектных приёмов, который вознаграждает стратегию, спонтанность и изрядную долю хаоса в драках. Составляйте стильные комбо, экспериментируйте с необычным оружием и используйте невероятные специальные атаки. Персонажей можно улучшать с помощью специальных значков, которые повышают их характеристики и предоставляют особые бонусы. Игроки будут исследовать целый город взаимосвязанных уровней, встречая старых и новых персонажей, выполняя задания и открывая скрытые области. Многопользовательский кооперативный режим, локальный или онлайн, позволяет до четырёх игроков присоединиться к действию, делая игру увлекательной и динамичной.