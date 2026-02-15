В Steam стала доступна демоверсия бит-эм-апа Scott Pilgrim EX

Tribute Games и Limited Run Games выпустили бесплатную демоверсию игры Scott Pilgrim EX в преддверии Steam Next Fest. Как видно из представленного трейлера, демоверсия даст вам возможность пройти один или два уровня с тремя друзьями. Вы сможете выбрать только следующих персонажей: Скотта Пилигрима, Рамону Флауэрс, Лукаса Ли и Рокси Рихтер. Демоверсия уже доступна, но будет представлена на Steam Next Fest с 23 февраля по 2 марта.
Scott Pilgrim EX — это приключенческая игра в жанре экшен, где игроки могут сражаться за Скотта Пилигрима, Рамону Флауэрс и других персонажей, пробираясь сквозь искажённое время и пространство Торонто. Боевая система основана на инстинкте и импровизации — это безумный балет кулаков и эффектных приёмов, который вознаграждает стратегию, спонтанность и изрядную долю хаоса в драках. Составляйте стильные комбо, экспериментируйте с необычным оружием и используйте невероятные специальные атаки. Персонажей можно улучшать с помощью специальных значков, которые повышают их характеристики и предоставляют особые бонусы. Игроки будут исследовать целый город взаимосвязанных уровней, встречая старых и новых персонажей, выполняя задания и открывая скрытые области. Многопользовательский кооперативный режим, локальный или онлайн, позволяет до четырёх игроков присоединиться к действию, делая игру увлекательной и динамичной.
лучше бы river city ransom underground на рус первели,а то даже фанатского перевода нет
Зачем им переводить игру которую они не продают?
Надеюсь, что на эту низкосортную инди подделку сделают свою версию, основанную на песне "scott pilgrim vs. The world ruined a whole generation of women "