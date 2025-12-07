ЧАТ ИГРЫ
Scott Pilgrim vs. the World 10.08.2010
Экшен, Аркада, Файтинг
6.5 39 оценок

voices38 взломал защиту Denuvo в Scott Pilgrims vs The World

AceTheKing AceTheKing

Сегодня взломщик voices38 сообщил о том, что ему удалось успешно взломать защиту Denuvo в ещё одной игре - Scott Pilgrims vs The World от компании Ubisoft.

Игра вышла в 2021-м году и оставалась не взломанной четыре года. Scott Pilgrims vs The World защищена Ubisoft Connect + Denuvo. Какую игру voices38 взломает следующей - неизвестно.

Игра представляет собой битемап по мотивам фильма и комикса "Скотт Пилигрим против всех". Игроку предстоит сыграть за Скотта Пилигрима, Рамону Флауэрс и других героев, осваивать новые способности, открывать предметы и режимы, призывать союзников и пробиваться через толпы врагов, чтобы уничтожить Лигу злых бывших Рамоны.

Комментарии:  7
askazanov

Ждём что то получше.

4
TYTAHXAMOН

Классный битемап в пиксельной графике. Для нескольких человек то же игра зайдёт.Весит мало, зацените.

2
MystikBeatz

У меня огромный пенис, миллионы на счетах, жена-модель, а твой стручок даже на пол шестого не тянет, в том числе и на цифровых часах😆

2
GayFish

Давным давно играл в нее на PS3, абсолютно проходной битемап.

1
SharpAelinor

Опыту набирается

Пользователь ВКонтакте

Ее бесплатно раздают в геймпасс // Great Muta

kotasha

У французов логика не подаётся объяснению 11 летняя игра ещё и пиксельная, она вообще копейки разработки стоила, походу им дали льготу на защиту пихай куда хочу, но лучше бы в задний проход себе бы дрм запихнули.