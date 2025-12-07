voices38 взломал защиту Denuvo в Scott Pilgrims vs The World

Сегодня взломщик voices38 сообщил о том, что ему удалось успешно взломать защиту Denuvo в ещё одной игре - Scott Pilgrims vs The World от компании Ubisoft.
Игра вышла в 2021-м году и оставалась не взломанной четыре года. Scott Pilgrims vs The World защищена Ubisoft Connect + Denuvo. Какую игру voices38 взломает следующей - неизвестно.
Игра представляет собой битемап по мотивам фильма и комикса "Скотт Пилигрим против всех". Игроку предстоит сыграть за Скотта Пилигрима, Рамону Флауэрс и других героев, осваивать новые способности, открывать предметы и режимы, призывать союзников и пробиваться через толпы врагов, чтобы уничтожить Лигу злых бывших Рамоны.
Ждём что то получше.
Классный битемап в пиксельной графике. Для нескольких человек то же игра зайдёт.Весит мало, зацените.
Давным давно играл в нее на PS3, абсолютно проходной битемап.
Опыту набирается
Ее бесплатно раздают в геймпасс // Great Muta
У французов логика не подаётся объяснению 11 летняя игра ещё и пиксельная, она вообще копейки разработки стоила, походу им дали льготу на защиту пихай куда хочу, но лучше бы в задний проход себе бы дрм запихнули.