Поднять паруса! для стратегии The Scouring вышло обновление с морскими сражениями

Согласно списку изменений в Steam, для стратегии The Scouring вышло контентное обновление Naval Update. Патч добавляет в игру водные битвы и расширяет список механик.

В первую очередь разработчики сообщили, что готовят важную новость, которую опубликуют позже. А главным новшеством нового патча стало появление четырёх морских карт в основном наборе локаций. И добавлены испытания из заранее подготовленных матчей. За прохождение каждого сценария игроки получат по новому достижению, которых добавили восемь штук.

Кавалерист обзавёлся способностью «Экзорцизм». Этот навык станет эффективным инструментом в битвах против нежити. С его помощью игроки смогут быстрее уничтожать опасных скелетов и чернокнижников.

В финальной части создатели отчитались о правке баланса на основе отзывов игрового сообщества. Обновление принесло расширенный инструментарий для создания модификаций и улучшения интерфейса. Опробовать морские сражения в The Scouring уже можно в магазине Steam.