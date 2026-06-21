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The Scouring 12.08.2025
Стратегия, Инди, RTS, Фэнтези
7.2 38 оценок

Поднять паруса! для стратегии The Scouring вышло обновление с морскими сражениями

Апчхий Апчхий

Согласно списку изменений в Steam, для стратегии The Scouring вышло контентное обновление Naval Update. Патч добавляет в игру водные битвы и расширяет список механик.

В первую очередь разработчики сообщили, что готовят важную новость, которую опубликуют позже. А главным новшеством нового патча стало появление четырёх морских карт в основном наборе локаций. И добавлены испытания из заранее подготовленных матчей. За прохождение каждого сценария игроки получат по новому достижению, которых добавили восемь штук.

Кавалерист обзавёлся способностью «Экзорцизм». Этот навык станет эффективным инструментом в битвах против нежити. С его помощью игроки смогут быстрее уничтожать опасных скелетов и чернокнижников.

В финальной части создатели отчитались о правке баланса на основе отзывов игрового сообщества. Обновление принесло расширенный инструментарий для создания модификаций и улучшения интерфейса. Опробовать морские сражения в The Scouring уже можно в магазине Steam.

Трейлеры Обновления
6
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
Lvinomord

Поднять паруса!

Мне не нравится эта экспедиция! Мне не нравятся эти матросы! И вообще... что? Да! Нет! Мне вообще ничего не нравится, сэр!