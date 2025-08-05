Релиз отечественной RTS The Scouring ожидается 12 августа в формате раннего доступа

Студия-разработчик Orc Group находится на финишном этапе подготовки к выходу своей новой игры The Scouring в режиме раннего доступа.

Эта российская RTS имеет все шансы привлечь внимание опытных игроков, знакомых с жанром. Недавно разработчики представили новый трейлер, в котором показан последоватеьность создания уровня с использованием встроенного редактора.

На данный момент The Scouring выглядит многообещающе, хотя окончательные результаты станут известны только после релиза. Тем не менее, предварительные оценки демо-версии внушают оптимизм — 86% положительных отзывов.

Проектом управляет Павел Загребельный, ранее работавший в Saber Interactive и известный как создатель Spintires и MudRunner.

Игра ориентирована на возвращение к простым, классическим механикам RTS с быстрым игровым процессом, понятным для новичков, но при этом сохраняющим глубину для опытных игроков. Полная поддержка Steam Workshop и пользовательского контента станет дополнительным преимуществом, если сообщество положительно воспримет проект.

The Scouring выйдет в раннем доступе Steam 12 августа, но уже сейчас доступно демо, в котором можно попробовать классический режим против противника с искусственным интеллектом.