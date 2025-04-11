Российская стратегия The Scouring преодолела отметку в 100 тысяч вишлистов в Steam

Молодая российская инди-студия Orc Group продолжает набирать обороты: их дебютная игра The Scouring — многопользовательская RTS с элементами экшен-RPG в духе классических Warcraft — привлекла внимание более 100 тысяч пользователей Steam, которые добавили проект в список желаемого.

Анонсированная в конце 2024 года, The Scouring сразу вызвала интерес у поклонников классических стратегий благодаря узнаваемому визуальному стилю, динамичному геймплею и необычному сочетанию жанров. Orc Group не скрывает вдохновения от Warcraft, но старается предложить что-то своё: от уникальных героев до гибридной системы управления армиями и персонажами.

6 января 2025 года в Steam появилась демоверсия игры, которая позволила игрокам впервые опробовать механику и атмосферу The Scouring. По данным SteamDB, демо-версия получила 881 отзыв, из которых 86% оказались положительными. Особенно интересен международный интерес к проекту: 37,3% отзывов были написаны на английском языке, 24% — на русском, а 19,2% — на упрощённом китайском.

На пике в демо одновременно играли 1149 пользователей, что является весьма впечатляющим показателем для инди-стратегии на раннем этапе разработки.

Согласно статистике SteamDB, The Scouring сейчас занимает 364 место в глобальном списке самых ожидаемых игр Steam. Она обогнала такие тайтлы, как Beholder: Conductor, Wuthering Waves и даже амбициозный проект Marathon от Bungie.

На данный момент официальной даты выхода The Scouring нет, однако Orc Group регулярно публикует обновления и активно общается с сообществом. Учитывая растущий интерес и хорошие стартовые показатели, можно ожидать, что проект выйдет либо в ранний доступ, либо получит полноценный релиз в течение ближайшего года.

The Scouring может стать одной из главных RTS-сенсаций на фоне общего возрождения жанра. Осталось только дождаться — и надеяться, что финальный продукт оправдает высокие ожидания игроков.