Российские энтузиасты создают The Scouring - игру, которую Blizzard так и не подарила фанатам Warcraft

Пока поклонники Warcraft 3 продолжают ждать от Blizzard продолжения в виде Warcraft 4, российская команда Orc Group решила взять инициативу в свои руки. Их новый проект, The Scouring, обещает стать именно той стратегией в реальном времени, о которой мечтали фанаты классики.

The Scouring — это динамичная RTS, где люди и орки сражаются за господство. Игра сочетает в себе элементы классических стратегий с современными механиками, предлагая игрокам строительство баз, управление ресурсами и эпические сражения с использованием магии и осадных орудий.

Особенности

Режим героя: Игроки смогут взять под контроль могущественного героя, объединяя элементы Action RPG и стратегии. Герой накапливает опыт, собирает предметы и настраивает свой стиль игры, влияя на ход сражений с помощью заклинаний и тактики.

Игроки смогут взять под контроль могущественного героя, объединяя элементы Action RPG и стратегии. Герой накапливает опыт, собирает предметы и настраивает свой стиль игры, влияя на ход сражений с помощью заклинаний и тактики. Многопользовательский режим: The Scouring поддерживает сражения до 8 игроков, включая командные бои и режимы «каждый сам за себя». Игроки могут создавать и настраивать собственные матчи, проверяя свои навыки в динамичных режимах.

The Scouring поддерживает сражения до 8 игроков, включая командные бои и режимы «каждый сам за себя». Игроки могут создавать и настраивать собственные матчи, проверяя свои навыки в динамичных режимах. Поддержка пользовательского контента: Благодаря интеграции с мастерской Steam, игроки могут создавать и делиться собственными картами, режимами и скриптами ИИ, обеспечивая бесконечное разнообразие и свежие испытания в каждом матче.

Графика

Разработчики уделили особое внимание визуальной составляющей игры. Детализированные окружения, реалистичная анимация юнитов и впечатляющие спецэффекты создают захватывающую атмосферу, погружая игроков в эпицентр сражений.

Сообщество

Orc Group активно взаимодействует с сообществом игроков во всех разрешенных социальных сетях, прислушиваясь к их отзывам и предложениям. Они приглашают всех желающих присоединиться к плейтесту и внести свой вклад в развитие игры.

Записаться на тестирование можно на странице игры в Steam.

The Scouring обещает вернуть нас в золотую эпоху стратегий в реальном времени, добавив современные механики и свежий взгляд на классический геймплей. Российские разработчики из Orc Group демонстрируют, что мечты фанатов могут стать реальностью, если взять инициативу в свои руки.

Релиз игры запланирован на 2025 год.