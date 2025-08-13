В Steam вышла стратегия The Scouring с элементами RPG - фанаты называют её наследником Warcraft 3

В Steam в раннем доступе дебютировала игра The Scouring, созданная независимой студией Orc Group. Этот гибрид RTS и action-RPG вдохновлён классической серией Blizzard — Warcraft.

Действие The Scouring разворачивается в фэнтезийном мире, где люди и орки сражаются за господство. Игрок может выбрать сторону и повести её к победе, сражаясь с общим врагом — нежитью. Как и положено RTS, игра включает сбор ресурсов, строительство зданий и управление юнитами. Однако игра также позволяет напрямую управлять героем, что сразу вызывает ассоциации с Warcraft 3. В этом режиме геймплей больше напоминает action-RPG: исследование карты, сражения, сбор опыта и предметов.

Помимо одиночного режима, The Scouring предлагает мультиплеер для 8 игроков. В боях можно заключать союзы или соперничать с другими участниками. Игра также поддерживает Steam Workshop, откуда можно загружать новые карты, режимы и скрипты ИИ. Уже сейчас The Scouring собрала почти 100 отзывов в Steam, из которых 87% положительные. Игроки отмечают, что игра предлагает всё, что можно ожидать от хорошей RTS, а фанаты Warcraft сразу почувствуют себя как дома.

Планы разработчиков

The Scouring находится в раннем доступе, который, по планам создателей, продлится около 18 месяцев. За это время разработчики добавят новый контент: биомы, юниты, режимы и функции. Дорожная карта представлена ниже.