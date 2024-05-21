ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
SCP: 5K 22.02.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица, Кооператив
6.1 16 оценок

Для SCP: 5K вышло обновление 0.14 и кинематографический трейлер

VovanVV1982
Новости

Это обновление добавляет новую главу в кампанию, новую карту, двух новых монстров и многое, многое другое!

Вы можете увидеть примечания к патчу ниже:

Визуализация и аудио:

  • Добавлены дополнительные сетки крови для человеческих персонажей — сквозные отверстия, выстрелы в голову и кишки.
  • Обновлена ​​обработка AS VAL и VSS.
  • Увеличен импульс урона человеческим персонажам.
  • Улучшена анимация смерти зомби для использования движения корня.
  • Добавлены сигнальные огни во вступительные ячейки.
  • Добавлена ​​глубина резкости.
  • Добавлены визуальные эффекты подавления при обстреле.
  • Добавлена ​​блика для ИИ, когда у них включен фонарик.
  • Улучшена анимация рук и ног от третьего лица.
  • Добавлен звук генератора в генератор.
  • Добавлен короткий M1014.
  • Уменьшено дрожание экрана на VAL и VSS.
  • Уменьшена размытость при аберрации прицела.
  • Обновлен звук для 360J, VSS, MP7 и Stealth Hunter.
  • Обновлен журнал AUG.
  • Исправлено наложение звука на открытых картах.
  • Повышенная яркость химического света.
  • Обновлены различные анимации.
  • Улучшено смешивание шейдеров базовой воды.
  • Добавлены огни для дальних дульных вспышек.
  • Улучшено смещение глубины пикселей на местности.
  • Добавлено изменение угла обзора во время спринта.
  • Добавлены проверки расстояния до земли для анимации падения от третьего лица.
  • Добавлены пользовательские переопределения полей расстояний для стен, полов и потолков, чтобы помочь с освещением, АО и другими эффектами.

Геймплей:

  • Пересбалансированы M590, M1014 и M24, чтобы сделать их более мощными.
  • Повторно добавлена ​​скорость движения каждого предмета персонажу.
  • На карту добавлена ​​поддержка нескольких игровых режимов.

UI/UX:

  • Добавлены инструменты для аналитики игроков и улучшенной отладки.
  • Предотвращено срабатывание AFK при чтении документов.
  • Укорочен пользовательский интерфейс взаимодействия, чтобы сделать интерактивные объекты более заметными при взаимодействии.
  • Добавлена ​​кнопка копирования версии и идентификатора сборки в меню паузы.
  • Лобби стали более надежными для входа как внутри, так и вне игры.
  • Анимация перемещенных элементов теперь использует мягкие ссылки.
  • Уменьшено использование памяти оружием в пользовательском интерфейсе и в целом.
  • Более быстрая загрузка элементов в пользовательском интерфейсе
  • Добавлено меню пользовательских карт для загрузки карт вне основных режимов игры.
  • Обновлен пользовательский интерфейс перед игрой, чтобы разрешить ввод контроллера и доступ к внутриигровому меню.
  • Обновлен пользовательский интерфейс после игры для режима игры PVP.
  • Улучшенные советы
  • Добавлена ​​причина сбоя сети, когда вам не удается подключиться к серверу.
  • Добавлена ​​локализация сообщений о запрете и сбое подключения.
  • Улучшено взаимодействие в чате

ИИ:

  • Уменьшено время реакции на ИИ.
  • Увеличена высота шага зомби.
  • Улучшен искусственный интеллект и визуальные эффекты Spitter SCP-1262.Добавлен взгляд вперед к цели Спиттерса.
  • Уменьшен урон копья Spitter.
  • Увеличен множитель попаданий в голову для Spitter с 1,5x до 3x.
  • Улучшена настройка касательной для 1262 Spitter.
  • Обновлен SCP-098.Увеличенное ускорение
  • Добавлены дополнительные атаки и анимации.
  • Добавлена ​​матрица отношений к ИИ, позволяющая им вступать в союз с соответствующими фракциями игроков.
  • Некоторым ИИ добавлен поиск пути объезда, что позволяет им лучше проходить повороты и рассредоточиваться.

Исправления:

  • Исправлено замедление спринта при низкой готовности.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой игроки могли видеть свою спину (за исключением прыжков и ударов ногами).
  • Больше кода оружия дальнего боя перенесено на C++ для повышения производительности и стабильности.
  • Снижена стоимость анимации персонажей SCP-1262.
  • Исправлено воспроизведение гильз каждый раз, когда они становятся видимыми.
  • Исправлены выходные отверстия, не отображавшиеся на экземплярах сеток.
  • Исправлен сбой при обновлении игрока при «разрушении мира».
  • Исправлен сбой при физической анимации в конце игры.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой не работало присоединение к лобби извне игры.
  • Лобби стали надежнее
  • Исправлены проблемы с появлением зомби в режиме выживания в волнах.
  • Исправлены обновления размера текста для настроек и кнопок.
  • Исправлены выходные отверстия, не отображавшиеся в статических сетках Instanced.
  • Исправлен компонент ближнего боя, поражающий самого себя.
  • Исправлена ​​команда защиты появления, которая не работала в некоторых случаях.
  • Исправлены некоторые проблемы с весом резонатора.
  • Исправлены проверки видимости, не работающие на генераторах ИИ.
  • Исправлена ​​проблема, из-за которой разрешение не устанавливалось правильно при использовании определенных настроек.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой отдача достигала максимального значения при втором выстреле.
  • Исправлены некоторые проблемы с поздним срабатыванием анимации прыжка.
  • Исправлен сбой в SCP-173 при проверке шансов.
  • Исправлен сбой во взаимодействии во время сортировки предметов.

Ниже приводится краткий список наиболее заметных известных проблем:

  • Пользовательский интерфейс «Волны возрождения» в Антарктиде иногда отображается неправильно.
  • Наблюдение при присоединении к Антарктиде работает некорректно.
  • Проблемы с производительностью могут возникнуть в различных областях главы 3.
  • Ставня в начале главы 3 иногда кажется клиентам открытой, хотя на самом деле она закрыта.
  • Прыжки могут привести к тому, что игроки застрянут при прыжках через большие препятствия.
  • Закрытие двери в арсенале может привести к тому, что ее невозможно будет открыть.
  • Разбивание стекла не всегда повторяется для клиентов
  • Зомби в Антарктиде не всегда реагируют на игровые события, например, на сигналы тревоги.
  • Замена предмета на земле может израсходовать связанные с ним боеприпасы для других клиентов.
  • Фонарики на оружии других игроков могут привести к сбоям в производительности.
  • Можно пригласить друзей в игру, которая не размещена на хосте, что приведет к сбою присоединения.
  • Иногда освещение может быть повреждено при загрузке карты (в этом случае перезапуск игры исправит ситуацию).
Источник  
0
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий