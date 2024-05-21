Для SCP: 5K вышло обновление 0.14 и кинематографический трейлер

Хоррор-шутер от первого лица с тактическими элементами, где вы управляете командой, сражающейся против фонда SCP. Вам предстоит узнать правду о Том, кто веками играл с судьбами людей. В вашем распоряжении есть широкий ассортимент вооружений, и каждое оружие по-своему уникально.