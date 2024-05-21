Для SCP: 5K вышло обновление 0.14 и кинематографический трейлер

Это обновление добавляет новую главу в кампанию, новую карту, двух новых монстров и многое, многое другое!
Вы можете увидеть примечания к патчу ниже:
Визуализация и аудио:
- Добавлены дополнительные сетки крови для человеческих персонажей — сквозные отверстия, выстрелы в голову и кишки.
- Обновлена обработка AS VAL и VSS.
- Увеличен импульс урона человеческим персонажам.
- Улучшена анимация смерти зомби для использования движения корня.
- Добавлены сигнальные огни во вступительные ячейки.
- Добавлена глубина резкости.
- Добавлены визуальные эффекты подавления при обстреле.
- Добавлена блика для ИИ, когда у них включен фонарик.
- Улучшена анимация рук и ног от третьего лица.
- Добавлен звук генератора в генератор.
- Добавлен короткий M1014.
- Уменьшено дрожание экрана на VAL и VSS.
- Уменьшена размытость при аберрации прицела.
- Обновлен звук для 360J, VSS, MP7 и Stealth Hunter.
- Обновлен журнал AUG.
- Исправлено наложение звука на открытых картах.
- Повышенная яркость химического света.
- Обновлены различные анимации.
- Улучшено смешивание шейдеров базовой воды.
- Добавлены огни для дальних дульных вспышек.
- Улучшено смещение глубины пикселей на местности.
- Добавлено изменение угла обзора во время спринта.
- Добавлены проверки расстояния до земли для анимации падения от третьего лица.
- Добавлены пользовательские переопределения полей расстояний для стен, полов и потолков, чтобы помочь с освещением, АО и другими эффектами.
Геймплей:
- Пересбалансированы M590, M1014 и M24, чтобы сделать их более мощными.
- Повторно добавлена скорость движения каждого предмета персонажу.
- На карту добавлена поддержка нескольких игровых режимов.
UI/UX:
- Добавлены инструменты для аналитики игроков и улучшенной отладки.
- Предотвращено срабатывание AFK при чтении документов.
- Укорочен пользовательский интерфейс взаимодействия, чтобы сделать интерактивные объекты более заметными при взаимодействии.
- Добавлена кнопка копирования версии и идентификатора сборки в меню паузы.
- Лобби стали более надежными для входа как внутри, так и вне игры.
- Анимация перемещенных элементов теперь использует мягкие ссылки.
- Уменьшено использование памяти оружием в пользовательском интерфейсе и в целом.
- Более быстрая загрузка элементов в пользовательском интерфейсе
- Добавлено меню пользовательских карт для загрузки карт вне основных режимов игры.
- Обновлен пользовательский интерфейс перед игрой, чтобы разрешить ввод контроллера и доступ к внутриигровому меню.
- Обновлен пользовательский интерфейс после игры для режима игры PVP.
- Улучшенные советы
- Добавлена причина сбоя сети, когда вам не удается подключиться к серверу.
- Добавлена локализация сообщений о запрете и сбое подключения.
- Улучшено взаимодействие в чате
ИИ:
- Уменьшено время реакции на ИИ.
- Увеличена высота шага зомби.
- Улучшен искусственный интеллект и визуальные эффекты Spitter SCP-1262.Добавлен взгляд вперед к цели Спиттерса.
- Уменьшен урон копья Spitter.
- Увеличен множитель попаданий в голову для Spitter с 1,5x до 3x.
- Улучшена настройка касательной для 1262 Spitter.
- Обновлен SCP-098.Увеличенное ускорение
- Добавлены дополнительные атаки и анимации.
- Добавлена матрица отношений к ИИ, позволяющая им вступать в союз с соответствующими фракциями игроков.
- Некоторым ИИ добавлен поиск пути объезда, что позволяет им лучше проходить повороты и рассредоточиваться.
Исправления:
- Исправлено замедление спринта при низкой готовности.
- Исправлена ошибка, из-за которой игроки могли видеть свою спину (за исключением прыжков и ударов ногами).
- Больше кода оружия дальнего боя перенесено на C++ для повышения производительности и стабильности.
- Снижена стоимость анимации персонажей SCP-1262.
- Исправлено воспроизведение гильз каждый раз, когда они становятся видимыми.
- Исправлены выходные отверстия, не отображавшиеся на экземплярах сеток.
- Исправлен сбой при обновлении игрока при «разрушении мира».
- Исправлен сбой при физической анимации в конце игры.
- Исправлена ошибка, из-за которой не работало присоединение к лобби извне игры.
- Лобби стали надежнее
- Исправлены проблемы с появлением зомби в режиме выживания в волнах.
- Исправлены обновления размера текста для настроек и кнопок.
- Исправлены выходные отверстия, не отображавшиеся в статических сетках Instanced.
- Исправлен компонент ближнего боя, поражающий самого себя.
- Исправлена команда защиты появления, которая не работала в некоторых случаях.
- Исправлены некоторые проблемы с весом резонатора.
- Исправлены проверки видимости, не работающие на генераторах ИИ.
- Исправлена проблема, из-за которой разрешение не устанавливалось правильно при использовании определенных настроек.
- Исправлена ошибка, из-за которой отдача достигала максимального значения при втором выстреле.
- Исправлены некоторые проблемы с поздним срабатыванием анимации прыжка.
- Исправлен сбой в SCP-173 при проверке шансов.
- Исправлен сбой во взаимодействии во время сортировки предметов.
Ниже приводится краткий список наиболее заметных известных проблем:
- Пользовательский интерфейс «Волны возрождения» в Антарктиде иногда отображается неправильно.
- Наблюдение при присоединении к Антарктиде работает некорректно.
- Проблемы с производительностью могут возникнуть в различных областях главы 3.
- Ставня в начале главы 3 иногда кажется клиентам открытой, хотя на самом деле она закрыта.
- Прыжки могут привести к тому, что игроки застрянут при прыжках через большие препятствия.
- Закрытие двери в арсенале может привести к тому, что ее невозможно будет открыть.
- Разбивание стекла не всегда повторяется для клиентов
- Зомби в Антарктиде не всегда реагируют на игровые события, например, на сигналы тревоги.
- Замена предмета на земле может израсходовать связанные с ним боеприпасы для других клиентов.
- Фонарики на оружии других игроков могут привести к сбоям в производительности.
- Можно пригласить друзей в игру, которая не размещена на хосте, что приведет к сбою присоединения.
- Иногда освещение может быть повреждено при загрузке карты (в этом случае перезапуск игры исправит ситуацию).