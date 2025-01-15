Марсианский хоррор SCP: Fragmented Minds выйдет в конце января в раннем доступе

HST Game Studios объявила, что релиз SCP: Fragmented Minds в раннем доступе состоится 27 января 2025 года. События игры разворачиваются на крупнейшей марсианской базе «Фонда SCP». Игроки, проснувшись от криосна, столкнутся с множеством аномалий, сбежавших из мест содержания.

Первая глава познакомит с основными механиками: стелсом, боем, платформингом и крафтом. Она также предложит PvP-режим и кооператив, где можно сыграть за оперативников или жутких существ.

Директор студии Остин Харрис отметил, что игра создавалась с любовью к вселенной SCP:

«Мы вложили всю душу в создание истории, которая остаётся верной духу Фонда SCP и захватывает атмосферой ужасов».

На этапе раннего доступа игрокам предстоит исследовать Site-113, решать головоломки и сражаться за выживание. В дальнейшем разработчики добавят новые главы, аномалии и контент, предложенный сообществом.