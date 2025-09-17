SCP: Valravn - мрачный хоррор-шутер в духе F.E.A.R. получил первый тизер

Издатель Critical Reflex в рамках шоу CRITICAL REFLEX TIME представил первый тизер хоррор-шутера SCP: Valravn, вдохновлённого атмосферой культового F.E.A.R. и динамикой Trepang2. Проект обещает объединить напряжённый тактический экшен с миром аномалий SCP.
Игрокам предстоит взять под контроль Лину Сорвойю, оперативницу Глобальной Оккультной Коалиции (GOC). Её цель — спасти отца из засекреченного комплекса корпорации Valravn. На пути героине поможет агент Уокер, бывший сотрудник Фонда SCP. Вместе они столкнутся с элитными наёмниками и смертоносными аномальными оружейными системами, в мире, где попытки удержать ужасы давно потерпели крах.
Геймплей обещает баланс между скрытностью и огневыми схватками: можно идти в лоб с обширным арсеналом оружия или пытаться обходить врагов в тени. Визуально проект сочетает эстетику «золотой эры» тактических хорроров с современными графическими технологиями, создавая густую атмосферу напряжения и страха.
почему то напомнило HELLGATE: London
Анимация конечно в ролике... лучше бы нарезку гемплея показали
экипировка абсурдно смотрится, как будто скины из калды. кто шарит за лор, это каноничный эквип чи не?
Ну учитывая, что речь идёт вроде бы про наемников, которых наняли ГОК.. так что почему нет? Клоуны пробрались на секретную базу, в которой таятся различные ужасы со всего мира, было бы очень интересно посмотреть как быстро их уничтожат или переведут в класс-D
Интересно они хоть играли в оригинальный FEAR,и близко не похоже )
По ролику даже близко не видно что это мрачный хоррор шутер, персонажи угорают, еще и камера ужасная.