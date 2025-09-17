ЧАТ ИГРЫ
SCP: Valravn 2026 г.
Шутер, Ужасы, Тактика, От первого лица
4 5 оценок

SCP: Valravn - мрачный хоррор-шутер в духе F.E.A.R. получил первый тизер

butcher69 butcher69

Издатель Critical Reflex в рамках шоу CRITICAL REFLEX TIME представил первый тизер хоррор-шутера SCP: Valravn, вдохновлённого атмосферой культового F.E.A.R. и динамикой Trepang2. Проект обещает объединить напряжённый тактический экшен с миром аномалий SCP.

Игрокам предстоит взять под контроль Лину Сорвойю, оперативницу Глобальной Оккультной Коалиции (GOC). Её цель — спасти отца из засекреченного комплекса корпорации Valravn. На пути героине поможет агент Уокер, бывший сотрудник Фонда SCP. Вместе они столкнутся с элитными наёмниками и смертоносными аномальными оружейными системами, в мире, где попытки удержать ужасы давно потерпели крах.

Геймплей обещает баланс между скрытностью и огневыми схватками: можно идти в лоб с обширным арсеналом оружия или пытаться обходить врагов в тени. Визуально проект сочетает эстетику «золотой эры» тактических хорроров с современными графическими технологиями, создавая густую атмосферу напряжения и страха.

lol loool

почему то напомнило HELLGATE: London

2
Neko-Aheron

Анимация конечно в ролике... лучше бы нарезку гемплея показали

2
HealthyHasek

экипировка абсурдно смотрится, как будто скины из калды. кто шарит за лор, это каноничный эквип чи не?

1
BossyBat

Ну учитывая, что речь идёт вроде бы про наемников, которых наняли ГОК.. так что почему нет? Клоуны пробрались на секретную базу, в которой таятся различные ужасы со всего мира, было бы очень интересно посмотреть как быстро их уничтожат или переведут в класс-D

1
алексей8888

Интересно они хоть играли в оригинальный FEAR,и близко не похоже )

1
saa0891
мрачный хоррор-шутер

По ролику даже близко не видно что это мрачный хоррор шутер, персонажи угорают, еще и камера ужасная.