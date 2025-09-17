SCP: Valravn - мрачный хоррор-шутер в духе F.E.A.R. получил первый тизер

Издатель Critical Reflex в рамках шоу CRITICAL REFLEX TIME представил первый тизер хоррор-шутера SCP: Valravn, вдохновлённого атмосферой культового F.E.A.R. и динамикой Trepang2. Проект обещает объединить напряжённый тактический экшен с миром аномалий SCP.

Игрокам предстоит взять под контроль Лину Сорвойю, оперативницу Глобальной Оккультной Коалиции (GOC). Её цель — спасти отца из засекреченного комплекса корпорации Valravn. На пути героине поможет агент Уокер, бывший сотрудник Фонда SCP. Вместе они столкнутся с элитными наёмниками и смертоносными аномальными оружейными системами, в мире, где попытки удержать ужасы давно потерпели крах.

Геймплей обещает баланс между скрытностью и огневыми схватками: можно идти в лоб с обширным арсеналом оружия или пытаться обходить врагов в тени. Визуально проект сочетает эстетику «золотой эры» тактических хорроров с современными графическими технологиями, создавая густую атмосферу напряжения и страха.