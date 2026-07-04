Scrap Mechanic скоро выйдет из раннего доступа вместе с масштабным обновлением

Разработчики из шведской студии Axolot Games прервали затяжное молчание и опубликовали праздничный геймплейный трейлер своего главного проекта. Авторы официально объявили, что их популярная строительная песочница Scrap Mechanic покидает стадию раннего доступа спустя более чем десять лет разработки. Полноценный релиз версии 1.0 под кодовым названием Drilling Thunder запланирован на 24 июля 2026 года.

Монументальное обновление призвано кардинально преобразить привычный режим выживания за счет добавления огромного количества совершенно нового контента. Создатели подготовили для инженеров масштабное сюжетное продолжение, переработанную систему генерации локаций и продвинутые механики для проектирования сложных механизмов. Кроме того, игра получит серьезный графический апгрейд, который значительно улучшит визуальную составляющую и оптимизацию при работе с масштабными постройками.

На протяжении долгих лет фанаты критиковали авторов за крайне медленный темп разработки и отсутствие крупных патчей для выживания. Анонсированная версия 1.0 станет своеобразным ответом на ожидания преданного сообщества, превращая проект в законченное и комплексное произведение. Геймеры смогут вновь объединяться в команды со своими друзьями, чтобы строить безумные машины, исследовать мир и оборонять базы от волн агрессивных роботов-фармботов.

Сейчас игра официально доступна пользователям персональных компьютеров в цифровом магазине Steam, где на нее временно действует приятная летняя скидка. Информацию о возможном переносе этого инженерного приключения на домашние консоли PlayStation, Xbox или Nintendo Switch разработчики пообещали раскрыть уже после релиза. А пока у фанатов механики остается чуть меньше трех недель до того момента, как они смогут лично опробовать все нововведения финальной версии.