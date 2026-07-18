Вышел финальный релизный трейлер масштабного обновления Scrap Mechanic 1.0 под названием Drilling Thunder

Разработчики популярной инженерной песочницы Scrap Mechanic поделились финальными подробностями масштабного контентного апдейта под названием Drilling Thunder. Свежее обновление призвано полностью преобразить привычный симулятор выживания, предложив пользователям и их друзьям полноценное эпическое приключение. Помимо кардинального изменения структуры внутриигрового мира, команда подготовила впечатляющий графический апгрейд с динамической погодой и одновременной поддержкой до 512 источников света на экране без использования трассировки лучей.

Режим выживания получит сюжетную линию от начала и до самого конца, в рамках которой искатели приключений встретят множество полностью озвученных персонажей на территории огромного Острова шахтёров. Сюжет заставит геймеров спускаться в заброшенные шахты ради раскрытия мрачных секретов и поиска забытых сокровищ. Новая генерация ландшафта добавит лесные дороги, опасный пустынный биом с разрушительными торнадо и специальную глиняную пушку, позволяющую изменять рельеф земли и строить уникальные механизмы, создание которых ранее было технически невозможно.

Появление свежих враждебных роботов заставит игроков собирать редкие костюмы, зарабатывать первые официальные достижения Steam и привыкать к суровым условиям выживания. При этом старые сохранения режима выживания не запустятся в версии 1.0, из-за чего пользователям придётся создавать новые миры или откатывать версию игры назад. Разработчики также предупредили о временной нестабильности пользовательских модификаций и порекомендовали авторам модов заранее подготовиться к переходному периоду.

Официальный релиз масштабного обновления Drilling Thunder вместе с долгожданным выходом Scrap Mechanic в версию 1.0 на персональных компьютерах запланирован на 24 июля 2026 года. Сразу после релиза стоимость симулятора в цифровом магазине Steam увеличится до 29.99 долларов США.