Инкременталка о лотереях: Scratch the Ticket предлагает выбрать - осторожность или джекпот

Студия Spaghetti Cat при участии независимого разработчика Владислава Шиленка (Vladislav Shilenok) выпустила на PC инкрементальную игру Scratch the Ticket. Проект уже доступен в Steam.

В основе геймплея — простая, но затягивающая механика выбора между риском и наградой. Игрок печатает виртуальные лотерейные билеты, вскрывает ячейки и на каждом шаге решает: забрать накопленный выигрыш или попытаться его удвоить, поставив всё на кон.

Каждый билет содержит пять закрытых ячеек: за четырьмя скрыты множители выигрыша, а за одной — бомба. Чем больше «безопасных» ячеек удаётся открыть, тем выше итоговый выигрыш. Однако если под слоем оказывается бомба — результат мгновенно обнуляется.

Снизить риск помогают специальные инструменты из так называемого «набора шпиона» — они уменьшают вероятность неудачи, но полностью исключить её не могут. По мере прохождения также открываются улучшения, которые повышают доходность и постепенно разгоняют игровую экономику до впечатляющих масштабов.

В игре предусмотрены три уровня принтеров с билетами разной стоимости, шесть типов самих билетов и девять вариантов пассивного дохода. Одна из главных долгосрочных целей — накопить на квартиру в центре города.

Разработчик описывает Scratch the Ticket как проект, построенный вокруг постоянного морального выбора: быть осторожным или рискнуть ради крупного куша. Чем дальше продвигается игрок, тем больше денег оказывается на кону — и тем ощутимее цена ошибочного решения.